Stephan Debeur ist noch ziemlich übernächtigt, als wir uns am frühen Nachmittag treffen, die weiße Künstlermähne hängt ihm tief in die Stirn. Bis drei Uhr Nachts saß er in der dunkelkühlen Basilika von Weingarten, um Stücke für seine neue CD aufzunehmen. „Weil die Studenten so laut sind und viel feiern, weichen wir Musiker und die Tontechniker gerne auf die Nacht aus, da ist es einigermaßen ruhig“, sagt er etwas erschöpft.

So ist es. Ein Organist kann sein Instrument nicht einpacken und ins Tonstudio tragen. Die Technik kommt in die Kirche, nicht umgekehrt.

Für das Instrument von Debeur gilt das gleich doppelt und dreifach. Der gebürtige Rheinländer regiert seit zwei Jahrzehnten an der prächtigsten barocken Orgel, die man in Süddeutschland, ja in Europa finden wird. Er wacht über das legendäre Instrument, das der Süddeutsche Joseph Gabler vor 280 Jahren baute.

Es suchte schon damals seinesgleichen. Andere Instrumente wurden modernisiert, erweitert, verhunzt. Gablers Arbeit aber blieb fast unberührt. „Das grenzt an ein Wunder“, sagt Debeur, bevor er die Tür zur Empore aufschließt.

Der Fürstabt wollte es wissen

Wer die Stufen zur Orgelbühne hinaufsteigt, betritt ein fernes Zeitalter. Der Gang nach oben kommt einer Zeitreise gleich – eine Reise von der digitalen Ära zurück in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Baden war damals eine kleine Markgrafschaft, Konstanz gehört zu Österreich, in Leipzig komponierte Bach, in Donaueschingen regierte ein Fürst – und in Wien eine populäre Herrscherin namens Maria Theresia.

Die Orgel der Klosterkirche von Weingarten, wo die Benediktiner einst Joseph Gabler mit dem Bau beauftragten. Das Instrument ist bis heute nahezu unverändert geblieben. | Bild: Fricker, Ulrich

Der Handwerker Joseph Gabler erhielt 1737 einen erstklassigen Auftrag: Er sollte für die Mönche im Kloster Weingarten eine Orgel bauen, wie sie die Welt weder gehört noch gesehen hatte. Das geschah zur höheren Ehre Gottes – und auch zum allerhöchsten Ruhm der Benediktiner, die nicht von frei von Eitelkeit waren.

Ihre Abtei sollte schöner sein als die benachbarten Gotteshäuser unter dem Krummstab. Die Konkurrenz der Fürstäbte war groß. Da gehörte ein Tasteninstrument dazu, das an Ostern und an Weihnachten das Halleluja so laut anstimmen konnte, dass es weit über die Lande dringen konnte.

Orgelbauer Gabler Joseph Gabler wurde 1700 in Ochsenhausen (Kreis Biberach) geboren und lernte erst Schreiner, später Orgelbauer. Von 1737 bis 1750 baute er die Orgel für die neue Klosterkirche der Benediktiner in Weingarten. Sie gilt als sein größtes Werk und das einzige, das in seiner Originalgestalt erhalten ist. Auch für die Klosterkirchen von Zwiefalten und Ochsenhausen schuf Gabler derartige Instrumente, die inzwischen stark modernisiert wurden. Er starb 1770 beim Bau einer Orgel für die Stadtkirche in Bregenz an einem Schlaganfall. (uli)

Doch es kam anders. Gabler baute was und wie er wollte, berichtet Debeur begeistert. Seine Auftraggeber hatten an ein Instrument von der Lautstärke einer Militärkapelle gedacht und erhielten etwas anderes. Da erklang eine verspielte und ausgetüftelte Maschine, die mit ihren zarten Stimmen und Streichern die romantische Zeit vorwegnimmt.

Gabler konnte gut leise. „Ich entdecke noch immer neue Sachen“, berichtet Debeur begeistert. Wenn er an Heilig Abend „Stille Nacht“ intonieren wird, wird es anders klingen als in den Jahren zuvor. „Ich spiele viel aus dem Kopf“, berichtet der Chefmusikant. Jedes Mal kombiniert er die 66 Register auf den vier Manualen anders. So hat es sich der Schöpfer dieses Werks wohl auch gedacht: Leise und laut sollte sein Kind singen und weinen können.

Endspiel an Weihnachten

Das Weihnachtsfest 2022 wird zum besonderen Datum. Debeur wird die festlichen Lieder vorläufig zum letzten Mal auf der Gabler-Orgel spielen. Denn zur Jahreswende werden die Pfeifentürme, die imposanten Trägerfiguren (Atlanten) und der kostbare Spieltisch verpackt und ummantelt.

Damit wird das Ensemble geschützt vor Baustaub. Fachleute sanieren die Basilika seit einigen Jahren im Inneren. Ab 2023 rückt die innere Baustelle auch der Empore auf den Leib. Gut zwei Jahre lang wird Joseph Gablers liebstes Kind schweigen.

Die Königin der Instrumente wird sich über Baulärm und Staub nicht beklagen. Es ist erstaunlich, was sie schon alles erlebt und überlebt hat. Orgeln sind auch Spiegel ihrer Zeit. Dass sie weiter funktionieren ist Wunder und Kriegsglück. Und das Verdienst der Generationen danach.

Meister Gablers wunderbare Welt

Auf Wunderliches stößt man immer wieder, wenn man um den Spieltisch herumwandert, die Tasten drückt oder an den Pfeifen hochschaut. Meister Gabler machte, was er wollte, er konstruierte und schnitzte mit der Begeisterung eines Kindes. Den Kostenrahmen, den ihm die Klosterherren gesetzt hatten, überschritt er um das Viereinhalbfache.

Die Becher für das Glockenspiel sind von Weinlaub eingerahmt – ein sinniger Hinweis auf den Ort Weingarten. | Bild: Fricker, Ulrich

Die Registerzüge fertigte Gabler aus massivem Elfenbein. 66 Mal also setzte er diesen Werkstoff ein, der schon damals als luxuriöse Zutat galt. Auch architektonisch ging er in die Vollen. Die Orgel sollte sich in den Raum einfügen wie gemalt. Die Kästen für die Pfeifen baute er um die bereits fertigen Westfenster herum ein. Ein Juwel des Rokoko war entstanden.

Rokoko heißt auch: Tarnen und die Kunst der Täuschung. Gabler wollte etwas Außerordentliches schaffen. Seine Orgel imitiert nicht nur andere Instrumente wie Geige oder Flöte, sie hört sich auch in der Natur um. Verschiedene Vogelstimmen sind abrufbar, zum Beispiel die Nachtigall und Kuckuck. Er imitiert Donner („Tympan“) und Blitze („La Force“).

Vollends mystisch gibt sich das berühmteste seiner Register: Die „Vox humana“ soll wie eine menschliche Stimme klingen, und tatsächlich glaubt man, ein weinendes Kind zu hören.

Schon damals purer Luxus: die 66 Registerzüge sind aus Elfenbein angefertigt. | Bild: Fricker, Ulrich

Dieses Register findet sich in vielen Orgeln, doch nirgends wimmert sie so berührend wie bei Gabler. In dieser Qualität ist es bis heute unerreicht. Gabler, das unruhige Genie Oberschwabens, nahm sein Geheimnis mit ins Grab.

Von allen Lebenden dürfte sich keiner besser auskennen als Stephan Debeur. Er verehrt Gabler und kriecht regelmäßig ins Innere der Kästen, um jede Pfeife einzeln zu stimmen.

6666 Pfeifen verbaute der Meister, eine heilige Zahl also. Wie Johann Sebastian Bach suchte auch Gabler solche mathematische Formeln. Wenn der Musiker in den Weihnachtstagen in die Manuale greift, wird er eher die Engel zum Fliegen bringen als den Teufel.

Auch ästhetisch ist dieses Instrument vom Feinsten: Blick auf einen der Pfeifentürme. | Bild: Fricker, Ulrich

Der Handwerker Gabler hat wohl innig und oft an die Geburt Jesu gedacht, als er die Puzzleteile dieser Orgel zusammensetzte. Zwei Glockenspiele installierte er – ein helles und ein dunkles mit Glocken schwer wie Kuhglocken. Debeur wird es an Heiligabend läuten und schellen lassen, bevor die Wundermaschine von Weingarten in den zweijährigen Tiefschlaf geht.