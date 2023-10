Die Höchsttemperaturen sollen knapp 20 Grad erreichen. „Das ist für diese Jahreszeit sehr mild“, sagte DWD-Meteorologe Andreas Pfaffenzeller am Freitag.

Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad

Im Süden Baden-Württembergs könnte es am Freitagnachmittag teils kräftig regnen. Die Temperaturen erreichen laut DWD Höchstwerte von bis zu 17 Grad. In der Nacht auf Samstag soll es windig werden, in den Bergen sind möglicherweise orkanartige Böen zu erwarten.

Wetter soll freundlich und trocken werden

Im Westen kommt die Sonne im Laufe des Samstags wieder vermehrt heraus. „Im Osten wird es wohl trüb bleiben“, sagt Andreas Pfaffenzeller. Höchsttemperaturen von fast 20 Grad werden am Oberrhein erreicht. Am Sonntag soll es bei Temperaturen von bis zu 18 Grad trocken und meist freundlich werden. Dieser Trend setzt sich laut DWD auch am Montag fort.

(dpa/lsw)