Fund gibt Rätsel auf: Wer war der Tote im Zelt bei Überlingen?

SÜDKURIER-Reporter Stefan Hilser fand in einer einsamen Behausung in einem Wald bei Überlingen einen Leichnam. Der Tote hatte offenbar lange unentdeckt im Zelt gelegen. Indizien wie Zeitungsausschnitte und abgelaufene Lebensmittel deuten darauf hin, dass der Tod bereits 2019 eingetreten sein könnte. Die Identität des Toten ist jedoch unbestätigt. Die Kripo fand aber einen Rucksack, sowie einen Pass.

Bild: Hilser, Stefan

Razzia gegen Reichsbürger-Szene: Auch der Südwesten steht im Fokus

Bei einer Razzia gegen mutmaßliche „Reichsbürger“ sind am Donnerstag im Südwesten neun Wohnungen durchsucht worden. Ein Schwerpunkt der Aktion lag in Oberschwaben. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft gab es unter anderem in den Landkreisen Biberach, Ravensburg, Tuttlingen und im Zollernalbkreis sowie Bodenseekreis Polizeiaktionen. Der Einsatz war für die Einsatzkräfte ein Erfolg: Schreckschusswaffe, Reizstoffgeräte, Smartphones und Datenträger wurden von den Beamten sichergestellt. Der mutmaßliche Rädelsführer der Reichsbürger-Gruppe kommt aus Oberbayern.

Bild: Heiko Rebsch

Mainau leuchtet bunt! Auf der Insel beginnt der Christmas Garden

Die bunt glitzernde und blinkende Lichterschau soll wieder die Massen auf die Bodensee-Insel lotsen: In diesem Jahr bereits zum dritten Mal heißt es auch 2023 wieder Christmas Garden auf der Mainau. Was kostet der Eintritt? Wann ist geöffnet? Und wie kommen besucher hin? Hier erfahren Sie alles über Preise, Öffnungszeiten und neue Installationen. So viel sei an dieser Stelle schon verraten: Auch die beliebten Enten leuchten in diesem Jahr wieder hell auf der Insel:

Bild: Hanser, Oliver

Offiziell geehrt: „Schwarzwaldstube“ ist das beste Restaurant der Welt

Gute Nachricht aus Paris für Feinschmecker im Südwesten: Im weltweiten Restaurantranking „La Liste“ steht die „Schwarzwaldstube“ des Hotels „Traube Tonbach“ in Baiersbronn auf Platz eins. Torsten Michel, Küchenchef der „Schwarzwaldstube“, freut sich über die Auszeichnung. Und was sagen die weiteren Menschen hinter dem Erfolg zu der Auszeichnung? Wir haben nachgefragt.

Bild: Julian Beekmann

Oh du Fröhliche: Gema-Ärger für Weihnachtsmärkte der Region

Es droht die ganz, ganz stille Nacht: Die Gema hat die Gebühren für Musik drastisch erhöht – die Kosten steigen zum Teil um bis zu 1000 Prozent. Für einige Weihnachtsmärkte ist das kaum bezahlbar, Villingen-Schwenningen und andere Städte sind besorgt über die extremen Kosten. Was Veranstalter in der Region jetzt planen, lesen Sie hier.

Bild: Stadt Friedrichshafen

