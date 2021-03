Februar 2021: Die Polizei beschlagnahmt vier Hundewelpen in einer Wohnung in Tuttlingen. Die Tiere stammen aus Rumänien und wurden über das Internet angeboten.

Januar 2021: Eine auffällige Anzeige lässt einen Mann aus dem Landkreis Tuttlingen wegen des Verdachts auf illegalen Welpenhandel auffliegen. Er verkaufte kleine Dackel. Vier Hunde wurden beschlagnahmt. Ihr Zustand: lebensbedrohlich.

Oktober 2020: Polizisten beschlagnahmen auf einem Autobahnparkplatz bei Rottweil drei Hundewelpen. Der Verdacht: Verstoß gegen die Tierschutztransportverordnung. Der Fahrer kam aus der Ukraine.

Drei Beispiele. Aber keine Einzelfälle. Der illegale Welpenhandel boomt. Und das seit Jahren. Aber durch Corona hat die Maschinerie noch einmal Fahrt aufgenommen. Viele Menschen wünschen sich in Zeiten des Lockdowns, der Einsamkeit, einen vierbeinigen Begleiter.

„Unsere Züchter können die Vielzahl der Anfragen nicht mehr bewältigen“

Diese Entwicklung beobachtet der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) mit Sorge: „Unsere Züchter können die Vielzahl der Anfragen nicht mehr bewältigen“, so Udo Kopernik, Pressesprecher des VDH. Wurden im Juni 2019 etwa 31400 Hunde neu bei der Tierschutzorganisation TASSO registriert, sind es im Juni 2020 mehr als 39000 – ein Zuwachs von rund 25 Prozent.

21 Welpen und wurden in einem Transporter in Brandenburg beschlagnahmt. Der Fahrer war auf dem Weg von Polen in die Niederlande unterwegs. | Bild: Vier Pfoten

Was also tun, wenn der Züchter nicht liefern kann? Das Internet lockt mit Dumpingpreisen. Was viele nicht wissen, oder nicht wissen wollen: Die meisten Tiere haben ein kurzes, unwürdiges, verächtliches Leben hinter sich. „Züchter“ aus Osteuropa trennen Welpen viel zu früh von ihrer Mutter. Die Hündinnen werden zu Gebärmaschinen degradiert. Sie vegetieren in fensterlosen Verschlägen vor sich hin, werden krank, geben Gendefekte an die Welpen weiter. Manchmal sterben kleine Hundebabys schon wenige Tage nach dem Verkauf in ihrem neuen Zuhause oder auf dem Weg dorthin.

Daniela Schneider kennt das Geschäft. Sie arbeitet für den Tierschutzverein „Vier Pfoten“ und beobachtet seit Jahren, wie Verbrecher das Leid in Kauf nehmen, um sich die Taschen voll zu machen. „Seit Corona wächst die Nachfrage gewaltig“, sagt sie.

Daniela Schneider vom Verein „Vier Pfoten“ setzt sich für mehr Gesetze gegen Tierquälerei ein. | Bild: Fred Dott/Vier Pfoten

Der Verein hat die illegale Szene genau im Blick. Demnach sollen deutschlandweit im vergangenen Jahr 800 Tiere von der Polizei beschlagnahmt worden sein. Allein im Januar und Februar 2021 seien es aber schon 300 Tiere gewesen.

Was ist erlaubt und was nicht? Erlaubnis Gewerbliche Züchter brauchen eine Erlaubnis des Veterinäramts. Es kontrolliert Haltung und Züchtung. Impfung Deutsche Welpen benötigen einen Impfpass. Darin enthalten: Immunisierung gegen Staupe, Parvovirose und andere Infektionskrankheiten in der achten Lebenswoche. Die zweite Impfung gegen Tollwut folgt nach drei Monaten. Chip und Ausweis Junge Hund sollten einen Chip tragen. Verpflichtend ist das aber nicht. Die Länderkennzahl für Deutschland ist 276. Stammt der Welpe aus einem anderen EU-Land, muss er mit einem EU-Heimtierausweis und einem tierärztlichen Gesundheitszertifikat ausgestattet sein. Hunde aus Nicht-EU-Staaten dürfen frühestens im Alter von sieben Monaten einreisen. Für den Transport gelten die einschlägigen tierschutzrechtlichen Bestimmungen.

Und das sind nur die Fälle, die öffentlich wurden. Zwar ermittelt die Polizei, wenn ein Verdacht gemeldet wird. In aller Regel hinterlegen Verbrecher aber keinen Namen und keine Anschrift, wenn sie eine Anzeige bei Ebay, Momox oder anderen Plattformen im Internet hochladen. Dann sind den Sicherheitsbeamten meist die Hände gebunden.

Auch deshalb hat sich das Geschäft mit den Hunden zu einer professionelles Tier-Mafia entwickelt. Die Strukturen wachsen wie Unkraut. Langsam aber nachhaltig. Reißt man die Blätter aus dem Boden, kommen zwei nach.

Es gibt Bosse, die im Hintergrund die Strippen ziehen, Vermehrer, die in „Produktionshallen“ Welpen wie am Fließband gebähren lassen. Transporteure bringen die Hundebabys nach wenigen Wochen zum Verkäufer. Sie sind in feste Vermarktungsregionen eingeteilt. Und dann gibt es noch die „Späher“. „Wenn es zum Verkauf kommt, fahren sie zum vereinbarten Übergabeort und kundschaften aus, ob die Polizei vor Ort ist. Sie sind nicht dumm. Sie haben gelernt“, erklärt Daniela Schneider von „Vier Pfoten“.

Das Geschäft mit den Welpen erinnert an Drogen- oder Waffenschmuggler. Der fundamentale Unterschied: Wer mit Kokain erwischt wird, muss damit rechnen, hinter Gittern zu landen. Um straffrei davon zu kommen, bleibt den Kurieren nichts anderes übrig, als auszupacken, der Polizei Namen, Adressen, Informationen zu liefern. Wer allerdings mit kranken Hunden im Van erwischt wird, kommt häufig mit einer Ordnungswidrigkeit davon. Der Anreiz, etwas über die Strukturen zu verraten, geht gegen Null.

Eine Illegale Hundezucht in Polen, rund 80 Kilometer von der Stadt Poznan entfernt. | Bild: Vier Pfoten

Und das ist noch nicht alles. In Deutschland wird auf Tierschutz großen Wert gelegt. Im osteuropäischen Ausland sieht das anders aus. Europaweite Ermittlungen durch V-Männer des Bundeskriminalamtes gibt es – auch deshalb – so gut wie nie.

Bundespolizei: „Diese Problematik ist bei uns kein großes Thema“

Grenzüberschreitende Kontrollen finden zwar statt. Aber nicht mit Schwerpunkt Welpenhandel. Warum? „Diese Problematik ist bei uns kein großes Thema und deshalb auch kein Schwerpunkt“, sagt Mark Eferl von der Bundespolizeibehörde Singen auf Nachfrage. Im Jahr 2020 wurden in seinem Bereich vier Fälle, im Bereich Lörrach nur ein Fall festgestellt, in denen Hundetranporte eine Rolle spielten. Die Fahrer kamen aus Polen, Ungarn und Mazedonien – die üblichen Verdächtigen. „In den meisten Fällen waren die Tiere zu jung oder nicht geimpft. Dafür braucht man eine Genehmigung. Die lag nicht vor“, sagt Eferl.

Wenn die hiesige Polizei doch einmal zuschlägt, dann übernimmt das Polizeipräsidium Konstanz. Dass der illegale Welpenhandel in der Region zunimmt, bestätigt Pressesprecherin Manuela Hirt. In der polizeilichen Kriminalstatistik ließe sich illegaler Hundehandel zwar nicht recherchieren, weil dafür kein eigenes Register geführt wird – aber „eine Stichwortsuche in unserem Recherchesystem lieferte seit März vergangenen Jahres rund 40 Ergebnisse“, sagt sie.

Die Ermittler kommen den Verbrechern entweder durch Fahrzeugkontrollen, oder auffällige Kaufinserate im Internet auf die Schliche. „Teils führen auch Hinweise von Käufern zu den Tätern. Jeder Hinweis kann wertvoll sein“, sagt Hirt.

Die Polizei bestätigt: Der Markt sei „sehr lukrativ.“ Schließlich locken hohe Gewinnspannen. Welpen werden auf rumänischen Wochenmärkten für „wenige Euros eingekauft und in Deutschland für durchschnittlich 1.200 und 1.500 Euro verkauft.“

Polizei: Die Nachfrage ist „enorm hoch“

Den illegalen Welpenhandel zu unterbinden, sei ein schweres Unterfangen. Denn „die Händler in Deutschland sind sehr gut mit ihren Züchtern aus Ost- oder Südosteuropa vernetzt“, so Hirt. Die Nachfrage aus dem Ausland sei „enorm hoch. Solange dies der Fall ist, wird der Markt florieren. Selbst die sehr hohen Geldstrafen, die sich nicht selten im fünfstelligen Bereich bewegen, schrecken die Händler nicht ab.“

Wie erkennt man illegalen Welpenhandel? Das Alter Welpen, die kaum die Augen öffnen und laufen können, sollten nicht gekauft werden. Es wäre ein starkes Indiz dafür, dass Welpen jünger als zwei Monate sind. Laut Tierschutz-Hundeverordnung dürfen sie erst aber der achten Woche von der Hündin getrennt werden. Sonst drohen Verhaltensprobleme. Die Gesundheit Ein Indiz für illegalen Handel sind Tiere, die Krankheiten aufweisen. Der laie erkennt sie an Schwäche, Lahmen, Ausfluss aus Augen oder Nase. Durchfallerkrankungen sind ein besonders starker Hinweis für einen verbrecherischen Hintergrund. Denn dann wurden die Tiere wahrscheinlich nicht geimpft und haben auch keine Wurmkur erhalten. Die Dokumentation Finger weg sobald ein Tier keinen Mikrochip unter der Haut hat oder Begleitpapiere mit Zuchtbuchnummer oder der Heimtierausweis fehlen. Dokumente, die unseriös oder gefälscht aussehen könnten ein Hinweis auf illegalen Handel sein. Die Rasse Händler bekommen für reinrassige Tiere mehr Geld, als für Mischlinge. Es klingt simpel: Aber wenn ein angebliches Rassetier nicht wie ein Rassetier aussieht, stecken wahrscheinlich Verbrecher dahinter. Informieren Sie sich vorher, welche Merkmale beim Hund vorhanden sein müssen. Das Zuhause Aufhorchen sollten Hundeliebhaber, wenn der angebliche Züchter nichts über Ihre Wohnsituation wissen will. Seriöse Züchter interessieren sich für das neue Zuhause des Herrchens, um sicher zu gehen, dass er oder sie artgerecht aufwächst. Der Preis Es klingt verlockend. Aber wenn ein reinrassiger Welpe für 300 Euro verkauft werden soll, ist mit Sicherheit etwas faul. Seriöse Zuchten würden mit diesen Niedrigpreisen niemals über die Runden kommen. Sie konzentrieren sich auf eine, höchstens zwei Rassen. Rassetiere kosten mindestens 800 Euro. Nach oben gibt es so gut wie keine Grenzen. Die Übergabe Dubiose Händler liefern Welpen direkt ins Haus oder übergeben sie an öffentlichen Orten, oft durch Mittelsmänner. Vor allem Parkplötze an Autobahnen sind beliebt, damit die Verbrecher schnell flüchten können. Genau hinschauen Schauen Sie sich vor dem Kauf eines Welpen den Aufzuchtsort und, falls vorhanden, Wurfgeschwister an. Bei einem seriösen Züchter ist der Besuch der Welpen vorab möglich und wird sogar empfohlen, damit sich das Tier langsam an sein neues Herrchen oder Frauchen gewöhnen kann.

Doch was passiert eigentlich mit den Hunden, die von der Polizei beschlagnahmt werden? In der Regel landen sie in umliegenden Tierheimen. Dafür sind dann die Veterinärärzte zuständig. Im Landkreis Konstanz gehen wöchentlich Anzeigen ein, die auf einen illegalen Hundetransport aufmerksam machen.

Im Jahr 2019 wurden zwölf, im Jahr 2020 16 Hunde beschlagnahmt. Bei einem dieser Fälle handelte es sich um einen Transport aus Rumänien, der mit elf Hunden und sieben Katzen beladen war. Die Autobahnpolizei hatte den Kurier aufgegriffen. Die Tiere waren für Schweizer bestimmt.

Ein illegaler Welpenhandel in Ungarn. | Bild: Vier Pfoten

Die Erfahrungen des Konstanzer Veterinäramt lägen nahe, dass die Region als Umschlagplatz für Eidgenossen prädestiniert ist. „Die Hunde werden oft auf einem Parkplatz in der Nähe der Schweiz direkt aus dem Transporter an die Kunden aus der Schweiz ausgehändigt“, beschreibt Pressesprecherin des Landkreises, Marlene Pellhammer, die Situation. Mark Eferl vom Hauptzollamt Singen bestätigt den Eindruck. Es komme häufig vor, dass Schweizer über die Grenze kommen, um die teure Einfuhr zu umgehen. „Das ist eher das Problem, was wir hier haben“, sagt er.

Das Veterinäramt Konstanz erlebt es außerdem häufig, dass die mitgeführten Gesundheitszeugnisse täuschend echt gefälscht sind. Um das nachzuweisen, sind eigentlich aufwendige Recherchen wie Altersbestimmung und teure Blutuntersuchungen notwendig.

Kein Anfangsverdacht, keine Handhabe

„Gibt es keinen Anfangsverdacht, kann ein solcher Transport nicht aufgehalten werden. Oft sind dem Veterinäramt die Hände gebunden“, sagt Pressesprecherin Marlene Pellhammer. Es sei dadurch „nicht auszuschließen, dass auf diesem Weg irgendwann die Tollwut wieder nach Deutschland eingeschleppt wird.“