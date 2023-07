Ob Erwachsene, Abenteuerlustige oder junge Kinder: Bei den Freizeitparks in Baden-Württemberg ist für jeden etwas dabei. Ein entspannter Nachmittag im Grünen, Tagesausflug oder gleich mit Übernachtung: Hier kommen die zehn besten Freizeitparks in Baden-Württemberg. Die Angegebenen Preise stammen von den Websites der Freizeitparks und gelten für ein Tagesticket (Stand: Juli 2023).

Europa-Park in Rust (Ortenaukreis)

Der wohl bekannteste Freizeitpark in Baden-Württemberg ist der Europa-Park in Rust. Er zählt zu den besten Parks in Deutschland und Europa. Mehrere Tausend Besucher kommen täglich nach Baden.

Besuchermassen strömen zum Eingang des Europa-Parks. Gerade bei gutem Wetter ist das ein gewohntes Bild. | Bild: dpa

Der Park selbst bietet in 19 Themenbereichen verschiedene Attraktionen für Kinder und Erwachsene. Neben täglichen Shows gibt es im mehrere Kinderbereiche. Zum Komplex des Europa-Parks gehören auch sechs Hotels und der Wasserpark Rulantica.

Die Holzachterbahn Wodan ist nur eine der vielen Attraktionen, die Besucher in den Europa-Park lockt. | Bild: dpa

Was den Europa-Park auszeichnet, sind seine Achterbahnen. Der Silver Star ist die schnellste Achterbahn in Deutschland. Fahrgäste sind schneller unterwegs, als das teilweise auf der Autobahn erlaubt ist: Bis zu 130 Kilometern pro Stunde erreichen die Wagen. Auch Achterbahnen wie der Blue Fire Megacoaster und die Holzachterbahn Wodan zählen zu den Highlights vieler Besucher.

Preise für den Europa-Park in Rust (bei Online-Buchung, an der Tageskasse 10 Euro Zuschlag)

Kleinkinder (bis 3 Jahre): Kostenfrei

Kinder (4 bis 11 Jahre): 49 – 56 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): 57,50 – 65 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): 49 – 56 Euro

Funny World in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis)

Unweit von Rust liegt noch ein weiterer Park: Der Familienfreizeitpark Funny World in Kappel-Grafenhausen im Ortenaukreis lockt mit einer Mischung aus Spielmöglichkeiten Innen und Außen und verschiedenen Fahrgeschäften.

Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann Instagram Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt for Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereitswährenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Akzeptieren und anzeigen Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Zustimmung ein externer Inhalt geladen werden, der den Inhalt ergänzt. Mit Ihrer Zustimmung kann Instagram Ihre personenbezogene Daten erheben und auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeiten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Privatsphäre-Link am Seitenende klicken. Akzeptieren und anzeigen Einwilligung entziehen

Der Park versteht sich als Ausflugsort für Kinder und bietet auf 40.000 Quadratmetern Spielfläche mehr als 50 Attraktionen. Der Park ist ganzjährig geöffnet.

Preise für den Familienfreizeitpark Funny World

Kinder (2 Jahre): 14,50 Euro

Erwachsene (ab 3 Jahre): 18,50 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): 14,50 Euro

Erlebnispark Tripsdrill in Cleebron (Kreis Heilbronn)

Der Erlebnispark Tripsdrill bietet mit einem angeschlossenen Wildpark ein ideales Ausflugsziel für Familien mit jungen Kindern. Neben verschiedenen Spielplätzen gibt es und auch mehrere Wasser-Attraktionen. Für Übernachtungsgäste gibt es ein Baumhaushotel und Schäferwagen.

Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann Instagram Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt for Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereitswährenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Akzeptieren und anzeigen Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Zustimmung ein externer Inhalt geladen werden, der den Inhalt ergänzt. Mit Ihrer Zustimmung kann Instagram Ihre personenbezogene Daten erheben und auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeiten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Privatsphäre-Link am Seitenende klicken. Akzeptieren und anzeigen Einwilligung entziehen

Spektakulär sind Achterbahnen wie Volldampf, die Volksliedern über die schwäbische Eisenbahn nachempfunden ist, oder die Hängeachterbahn Hals-über-Kopf.

Im Wildpark können 60 Tierarten in Freigehegen entdeckt werden. Darunter auch Braunbären, Wölfe und Luchse. Es gibt Flugvorführungen oder Fütterungsrunden.

Preise für den Erlebnispark Tripsdrill in Cleebron(bei Online-Buchung, an der Tageskasse 6 Euro Zuschlag)

Kinder (4 bis 11 Jahre): 35 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): 39 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): 35 Euro

Traumland auf der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Schwäbische Alb)

Direkt neben der Bärenhöhle, einer der bekanntesten Schauhöhlen in Deutschland, liegt der Traumland Freizeitpark. Der Park ist vor allem für Familien mit kleinen Kindern ausgelegt. Wegen des Märchenwaldes direkt am Eingang wird der Park teilweise auch als Märchenpark bezeichnet.

Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann Instagram Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt for Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereitswährenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Akzeptieren und anzeigen Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Zustimmung ein externer Inhalt geladen werden, der den Inhalt ergänzt. Mit Ihrer Zustimmung kann Instagram Ihre personenbezogene Daten erheben und auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeiten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Privatsphäre-Link am Seitenende klicken. Akzeptieren und anzeigen Einwilligung entziehen

Neben Fahrgeschäften wie Achterbahnen, einer Wildwasserbahn und einem Freefalltower, sticht besonders das Riesenrad hervor. Auf 40 Metern höhe können Besucher bei guter Sicht bis zum Schwarzwald und zu den Alpen sehen. Auf dem Parkgelände verteilt sind auch mehrere Spielplätze.

Preise für das Traumland auf der Bärenhöhle

Kinder (von 3 bis 11 Jahre): 19,90 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): 20,90 Euro

Steinwasen Park in Oberried (Breisgau-Hochschwarzwald)

Rund 20 Kilometer von Freiburg entfernt befindet sich der Steinwasen Park. Der Freizeitpark ist in die Gebirgslandschaft integriert und bietet Wildgehege, sechs Fahrgeschäfte und ein 4D-Kino. Eine besondere Attraktion ist die 218 Meter lange Erlebnis-Seilbrücke, die einen Blick auf den Park aus 30 Metern Höhe möglich macht.

Die Coasterbahn im Steinwasen Park Oberried sorgt für Nervenkitzen. | Bild: DanielSchoenen

Ursprünglich als Wildpark errichtet, wurde der Park durch einen Sessellift und Sommerrodelbahnen ergänzt. Daneben gibt es noch die Achterbahnen Spacerunner und Gletscherblitz. Mehrere Wildarten können beobachtet werden, darunter Luchse, Murmeltiere und Waschbären.

Preise für den Steinwasen Park in Oberried

Kinder (von 4 bis 11 Jahre): 22 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): 26 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): 22 Euro

Ravensburger Spieleland (Kreis Ravensburg)

Zwischen dem Bodensee und Ravensburg liegt das Ravensburger Spieleland. Der Freizeitpark des Spieleherstellers richtet sich an Familien und bietet Themenbereiche mit mehr als 70 Attraktionen.

Was man als Brettspiel von zu Hause kennt, wird im Ravensburger Spieleland überlebensgroß. | Bild: FEZE

Viele der Angebote im Freizeitpark sind Spielen des Unternehmens nachempfunden. So kann zum Beispiel das verrückte Labyrinth in Lebensgröße erkundet werden. Im Park sind auch verschiedene Kinderfiguren anzutreffen: Die Maus und der kleine blaue Elefant oder Käpt‘n Blaubär und Hein Blöd begegnen den Besuchern an mehreren Stellen.

Wer mehrere Tage im Ravensburger Spieleland verbringen will, kann im zugehörigen Feriendorf übernachten. Neben Ferienhäusern gibt es auch Stellplätze für Wohnmobile und Zeltplätze.

Preise für das Ravensburger Spieleland

Kinder (von 3 bis 14 Jahre): 40,50 Euro

Erwachsene (ab 15 Jahre): 42,50 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): 40,50 Euro

Tatzmania in Löffingen (Breisgau-Hochschwarzwald)

Der Wildpark Tatzmania in Löffingen – vorher bekannt als Schwarzwaldpark – beherbergt 20 verschiedene Tierarten auf 46 Hektar Fläche und ist eine der größten Raubtieranlagen in Europa. Der Park verschreibt sich der artgerechten Haltung und bietet den Tieren entsprechend viel Platz. Ein Beispiel: Das Gehege für die vier Löwen im Park ist laut Website 7200 Quadratmeter groß.

Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann Instagram Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt for Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereitswährenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Akzeptieren und anzeigen Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Zustimmung ein externer Inhalt geladen werden, der den Inhalt ergänzt. Mit Ihrer Zustimmung kann Instagram Ihre personenbezogene Daten erheben und auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeiten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Privatsphäre-Link am Seitenende klicken. Akzeptieren und anzeigen Einwilligung entziehen

In dem Wildpark ist eine bunte Mischung von teils exotischen Tieren zu sehen. Dazu zählen Raubtiere wie Tiger, Löwen und Wölfe, aber auch Lamas, Steppenzebras und Emus. Neben den Tieren gibt es im Park auch Attraktionen wie eine Achterbahn oder einen Freefall-Tower.

Preise für den Wildpark Tatzmania in Löffingen

Kinder (von 4 bis 11 Jahre): 19 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): 22 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): 19 Euro

Schwaben Park in Kaiserbach (Rems-Murr-Kreis)

Mit 70 Attraktionen hat der Schwaben Park in Kaiserbach einiges zu bieten. Ursprünglich als Tierpark gegründet, sind auch heute noch Schimpansen, Vögel und Kois im Park anzutreffen. Daneben gibt es auch einen Streichelzoo für jüngere Kinder.

Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann Instagram Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt for Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereitswährenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Akzeptieren und anzeigen Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Zustimmung ein externer Inhalt geladen werden, der den Inhalt ergänzt. Mit Ihrer Zustimmung kann Instagram Ihre personenbezogene Daten erheben und auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeiten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Privatsphäre-Link am Seitenende klicken. Akzeptieren und anzeigen Einwilligung entziehen

Der Park richtet sich an die ganze Familie: Es gibt sowohl Achterbahnen wie die Force One mit Höchstgeschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde, aber auch Shows, die für Familien ausgelegt sind. Für mehrtägige Besuche im Schwaben Park werden Übernachtungen im parkeigenen Feriendorf oder Hotel angeboten.

Preise für den Schwaben Park in Kaiserbach

Kinder (von 3 bis 11 Jahre): 24,50 Euro

Erwachsene (ab 12 Jahre): 27,50 Euro

Senioren (ab 60 Jahre): 24,50 Euro

Freizeitpark Rutesheim (Kreis Böblingen)

Der Freizeitpark Rutesheim ist ein Kletterpark, der sich als Ausflugsziel für Familien und größere Gruppen präsentiert. Der Hochseilgarten ist allerdings nur ein Teil des Angebots. In dem Freizeitpark werden auch Aktivitäten wie Bogenschießen, Minigolf oder Segway-Touren angeboten.

Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann Instagram Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt for Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereitswährenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Akzeptieren und anzeigen Wir benötigen ihre Einwilligung, um Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Zustimmung ein externer Inhalt geladen werden, der den Inhalt ergänzt. Mit Ihrer Zustimmung kann Instagram Ihre personenbezogene Daten erheben und auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeiten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Privatsphäre-Link am Seitenende klicken. Akzeptieren und anzeigen Einwilligung entziehen

Sportlich geht es beim Bubble Soccer einher, wo die Spieler in übergroßen Kugeln stecken. Auch die Trampolin Netzanlage lädt dazu ein, sich zu verausgaben. Für Liebhaber von Gruppenspielen bieten sich die Taktikspiele Arrowtag und Lasertag an.

Preise für den Freizeitpark Rutesheim

Der Eintritt in den Freizeitpark ist frei, die Attraktionen haben jeweils eigene Preise

Wild- und Freizeitpark Allensbach (Kreis Konstanz)

Auf dem Bodanrück ist der Wild- und Freizeitpark Allensbach zu finden. Das weitläufige Gelände bietet über 300 Wildtieren Platz, die überwiegend aus der heimischen und europäischen Tierwelt. Im Park können Raubtiere wie Bären, Luchse und Wölfe beobachtet werden, aber auch Hirsche, Wildschweine und Wisente.

Im Wild- und Freizeitpark Allensbach fühlen sich viele Tierarten zu Hause. Auch die Sikahirsche gehören dazu. | Bild: Scherrer, Aurelia

Zum Park gehört auch eine Falknerei, wo über 20 Greifvögel in Shows gezeigt werden. Für Kinder gibt es neben den Tieren auch ein Abenteuerspielplatz mit Rutschenturm, einen Kettcar-Parcours und eine Reitbahn.

Preise für den Wild- und Freizeitpark Allensbach