Klimaschutz vor 1 Stunde

Das neue Klimaschutzgesetz wurde verabschiedet – aber was kommt da eigentlich auf uns Verbraucher zu?

Das Klima soll sich bis zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr als 1,75 Grad erwärmen. Das ist das Ziel, das es zu erreichen gilt. Deutschland will mit einem neuen Klimaschutzgesetz dazu beitragen. Und hat sich ebenfalls Ziele gesetzt. Doch wie realistisch sind diese Ziele? Was muss passieren, um sie zu erreichen? Und was kommt auf den Bürger zu?