BaWü-Check

Das neue Barometer für die Stimmung im Südwesten: Allianz von Tageszeitungen erforscht, was die Baden-Württemberger beschäftigt

78 Tageszeitungen in Baden-Württemberg erheben Daten für unser Bundesland. Das Allensbacher Umfrage-Institut wertet die Ergebnisse aus. Lesen Sie hier erste Ergebnisse: Was macht die Corona-Krise mit den Menschen? Im Fokus steht die Situation an den Schulen – hier ist die Unzufriedenheit groß.