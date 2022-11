„Ein bisschen Schadenfreude werde ich schon empfinden“, sagt Olaf Drescher, „nebenan stehen sie in dicken Staus auf der Autobahn, und wir fahren vorbei. Insgesamt ist es ein schönes Gefühl. Die Mühe hat sich gelohnt.“ Drescher, Projektleiter und seit 2018 Geschäftsführer der Bahn-Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm (PSU), kann seine Vorfreude auf den 11. Dezember nicht unterdrücken. Endlich gibt es wieder mal eine Erfolgsmeldung für die so vielgescholtene Deutsche Bahn. In vier Wochen soll die Bahn-Neubaustrecke zwischen Wendlingen bei Stuttgart über beziehungsweise durch die Schwäbische Alb offiziell in Betrieb gehen.

Olaf Drescher, Projektleiter und Geschäftsführer der Bahn-Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm (PSU). | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Es ist ein Meilenstein für das Milliardenprojekt Stuttgart 21. Entsprechend groß sind die Worte. „Wir zünden den Turbo für die Mobilitätswende im Südwesten“, sagt Drescher. Und sei es nur für ein paar Dutzend Streckenkilometer auf der Schwäbischen Alb. Aber die haben es in sich – und die Verbesserung lässt sich klar beziffern: Dann werden täglich neben den Zügen auf der alten Bahnstrecke zusätzlich 20 ICEs auf der Neubau-Schnellstrecke zwischen Stuttgart und Ulm und weiter nach München unterwegs sein, eine Viertelstunde schneller als bisher. Geht 2025 der neue Tiefbahnhof in Stuttgart in Betrieb, schrumpft die Fahrtzeit zwischen Stuttgart und Ulm weiter auf dann eine halbe Stunde. Die Neubaustrecke wird der erste sichtbare Meilenstein des Milliardenprojekts, das verkürzt als „Stuttgart 21“ bekannt ist.

An diesem strahlenden Spätherbstmorgen Anfang November ist Bahn-Manager Drescher mit Medienvertretern an Bord eines ICE, der auf der Neubaustrecke eine Testfahrt absolviert. Es geht von Plochingen aus bei Wendlingen auf die Neubaustrecke, über die Alb durch den neuen Bahnhalt Merklingen in rund 20 Minuten nach Ulm, weiter nach Günzburg und dann wieder zurück. Seit September wird im „Vorlaufbetrieb“ getestet und werden Triebfahrzeugführer in ICEs und Regionalzügen geschult. Nur mit Einweisung darf man einen Zug über die Neubaustrecke steuern. Dort erinnert längs der Gleise nichts an das vertraute Bild alter Bahnstrecken mit rot und grün leuchtenden Signalanlagen. Denn außer der Oberleitung ist die Strecke völlig blank. Selbst das Schottergleisbett hat ausgedient. Auf einer neuen Gleisgeneration und Betongleisbett gleitet der ICE erstaunlich geräusch- und vibrationsarm dahin. Nichts ruckelt oder knarzt. Von Tempo 250 merken die Fahrgäste praktisch nichts, Beschleunigung und Bremsvorgänge sind kaum wahrnehmbar. Einzig der schnelle Wechsel zwischen den dunklen Tunnelabschnitten und den Abschnitten mit gleißenden Sonnenlicht lässt ahnen, wie schnell der ICE unterwegs ist. Über die mächtige neue Filstalbrücke, 85. Meter hoch, rauscht der Zug in wenigen Sekunden hinweg.

Video: Bäuerlein, Ulrike

Die Züge werden auf der Neubaustrecke nicht vom Lokführer, sondern mittels des digitalen europäische Zugsicherungssystems ETCS (European Train Control System) gesteuert, der eines fernen Tages Standard in ganz Europa sein soll. Dabei funken die Züge ihre exakte Position, die ihnen durch im Gleisbett angebrachten gelbe Meldekästchen, so genannte Balisen, angezeigt wird, an ein digitales ETCS-Stellwerk. Dieses wiederum hat den ganzen Streckenabschnitt unter Kontrolle, überträgt die Streckendaten an die Zugsteuerung zurück und gibt vor, wie schnell der Zug auf welchem Stück fahren darf.

Bislang galt zwischen einzelnen Zügen eine Mindestabstandsregel von einem Kilometer – das ist die Strecke, die ein normaler ICE bei Tempo 160 zum Abbremsen braucht. Durch die elektronische Geschwindigkeitssteuerung und Abstandsregelung können auf ETCS-Strecken künftig auf einem Kilometer auch zwei oder drei Züge unterwegs sein. Und das, obwohl die Züge bei Tempo 250 einen Bremsweg von bis zu drei Kilometern haben. „Damit schaffen wir deutlich mehr Kapazitäten“, sagt Drescher. Bis zu 30 Prozent mehr sollen es insgesamt einmal im gesamten Netz sein.

Die Filstalbrücke mit ihren zwei Gleisbauwerken spannt sich 85 Meter über dem Talgrund. | Bild: Volker Emersleben

Die Lokführer selbst können zwar noch händisch bremsen und beschleunigen – aber in der Regel nur innerhalb der Daten, die das ETCS vorgibt. „Es ist eigentlich alles wie immer, nur wird es anders dargestellt. Was an Signalen früher außen an der Strecke war, bekommt man jetzt auf den Kontrollbildschirmen angezeigt“, sagt Lokführer Björn Tissies, 45, der den ICE bei dieser Testfahrt von Ulm zurück nach Wendlingen fährt.

Triebfahrzeugführer Björn Tissies im Zugcockpit. | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Die Meldung, dass ein großer Teil der Züge im Fernverkehr – etwa der französische TGV – mangels ETCS in den Zügen gar nicht auf der Strecke fahren dürfe, ging zuletzt durch die Medien. Bahnmanager Drescher stellt klar: „Alle unsere Züge, die auf der Neubaustrecke fahren, sind mit ETCS ausgestattet. Auch die TGV fahren in Frankreich ja bereits damit, aber sie brauchen für die Neubaustrecke Zulassungsfahrten, die erste 2023 stattfinden. Aber das ist Angelegenheit des TGV-Betreibers SNCF“, so Drescher.

Video: Bäuerlein, Ulrike

Perspektivisch sollen nicht nur Fern- sondern auch alle Regional- und Nahverkehrszüge mit ETCS ausgestattet sein. Ohne das System etwa darf künftig gar kein Zug mehr in den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof einfahren. Der Vorteil: Streckenunterbrechungen durch Signalstörungen sind praktisch ausgeschlossen, wie Drescher von den Erfahrungen auf den ETCS-Strecken zwischen Halle und Erfurt oder Erfurt und Bamberg berichtet. „Das ist eine relativ störungsfreie, langlebige Technik.“ Der Nachteil: Elektronische Systeme sind anfällig für Cyberkriminalität, auch die Bahn ist Ziel zahlreicher Attacken. „Wir sind extrem wachsam, arbeiten mit Kryptoverschlüsselung, es gibt Redundanzen und Rückfallsysteme“, sagt der Bahn-Manager. Lokführer und Züge sind vorerst noch auf beide Steuerungssysteme eingerichtet. Denn ab Ulm Richtung München ist schon wieder Schluss mit ETCS.

Die „Stuttgart 21“-Väter beschworen einst die Vision von einer europäischen West-Ost-Magistrale, einem schnellen Eisenbahnkorridor zwischen Paris, Strasbourg, Stuttgart, München, Wien nach Budapest oder Bratislava. Mit der Neubaustrecke auf der Alb ist man in Deutschland dem Ziel jetzt ein paar Dutzend Kilometer nähergekommen. Das Nadelöhr, das die langsame, steile alte Strecke über die Schwäbische Alb für den Fernverkehr auf der Schiene darstellte, hat sich dann nach Ulm verlagert.