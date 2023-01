Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Im Bodensee sollte ihr Gin 100 Tage in einer Kugel reifen, so die Idee von zwei Schweizern. Bei Romanshorn hatten sie sie versenkt, im Dezember 2022 wollten sie die Gin-Kugel bergen. Doch sie war weg. Was ist passiert?