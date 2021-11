Corona vor 2 Stunden

Das Land stellt die Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infizierten teilweise ein – was bedeutet das konkret?

Bisher war die Regel: Wer mit Corona infiziert ist, soll einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen, um seine Kontaktpersonen anzugeben. Geklappt hat das nicht immer – und diese Regel ist jetzt auch offiziell Geschichte. Was Infizierte und Kontaktpersonen nun wissen müssen – und was wird aus der Datenerfassung in Gastronomie und Co.?