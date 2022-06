Der Tankrabatt gilt seit dem 1. Juni, aber kommt er auch an den Zapfsäulen an? Wir überprüfen für Sie mehrmals am Tag den Preis an den Tankstellen in der Region.

Der Tankrabatt ist da. Aber kommt er auch an den Zapfsäulen an?| Bild: Christin Klose

Der Steuerrabatt von 14 Cent auf Diesel und 30 Cent auf Super ist seit Anfang Juni in Kraft, gelten soll er bis Ende August. Aber kommt er überhaupt bei den Verbrauchern an oder verschwindet er in den Bilanzen der Mineralölkonzerne? Stichproben drei