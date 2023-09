Acht Beine, haariger Körper und ein großes Netz – Spinnen gibt es in der Region viele und eine davon kann bis zu zehn Zentimeter groß werden. Dieser Fakten-Freitag zeigt, welche die größte einheimische Spinne ist.

In den meisten Häusern kann man sie in einer dunklen Ecke finden: Spinnen. Die achtbeinigen Mitbewohner sind nicht sonderlich beliebt. Während sich manche Menschen nur ein wenig vor Spinnen ekeln, geraten andere gleich in Angst und Schrecken. Je