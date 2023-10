Bodensee/Hegau vor 24 Minuten

Aufsehenerregender Einsatz: Das ist die Bilanz der Bundespolizei-Kontrollen mit Hubschraubern

Am Dienstag sorgten groß angelegte Kontrollen der Bundespolizei und Schweizer Beamten für Aufsehen am Bodensee und im Hegau. Nun ist klar, was dabei festgestellt wurde.