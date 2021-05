Der digitale Impfpass ist in Arbeit, Ende Juni soll er fertig sein. Doch die Vorbereitungen in den Impfzentren und Arztpraxen haben noch nicht begonnen, bei Bund und Land gibt es Pläne, aber auch noch offene Fragen. Droht das nächste Chaos?

Das Impfzertifikat wird kommen. Bis Ende Juni soll das Zertifikat in Form eines 2D-Barcodes einfach per Smartphone eingescannt werden können. Doch es gibt noch viele offene Fragen – vor allem zur Umsetzung. Die Impfzentren in der Region warten