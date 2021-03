Katholische Kirche Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Das Erzbistum Freiburg geht bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch einen anderen Weg als Köln – man leitet die Ermittlungen selbst

Während in Köln ein externer Anwalt den Missbrauchsskandal untersucht, bleiben die Ermittlungen in Freiburg in den eigenen Reihen. Die Augen richten sich auf Robert Zollitsch. Wie viel wusste der ehemalige Personalchef der Diözese? Warum schwieg er?