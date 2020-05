Baiersbronn vor 1 Stunde

Das erwartet die Gäste ab heute in den Übergangs-Gourmetrestaurants der Traube Tonbach

An diesem Freitagabend werden die ersten Gäste erwartet – der SÜDKURIER zeigt schon einmal, wie es in den Interimsquartieren für die Gourmetküche der „Schwarzwaldstube“ und der „Köhlerstube“ der Traube Tonbach in Baiersbronn aussieht.