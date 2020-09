Linzgau vor 1 Stunde

Corona-Querdenkerin Johanna Welschen fiel in Berlin mit einer Tampon-Maske auf. Mit uns sprach sie darüber, was sie antreibt

Johanna Welschen aus der Nähe von Pfullendorf steht für ihre Überzeugungen ein und demonstrierte in Berlin. Sie informiert sich in der Querdenker-Szene, hält viel von Sucharit Bhakdi, liest aber auch Berichte aus der etablierten Medienwelt. Ein etwas anderes Gespräch in ihrem alten Bauernhof.