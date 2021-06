Bis 1 Uhr in der Gastronomie sitzen, und das ohne Test, wenn das Ganze im Freien stattfindet – das klingt doch mal nach Sommer. Spätestens mit der jetzigen Reform macht das Land endgültig Hoffnung auf einigermaßen unbeschwerte Zeiten in der Sonne. Und das ist richtig so.

Sinnvolle Unterscheidung zwischen innen und außen

So gelten weiterhin Inzidenz-Grenzen für die Öffnungen, es wird also nicht wahllos geöffnet. Und im Innenraum bleibt man strenger, womit endlich wieder spürbar der wissenschaftlichen Erkenntnis Rechnung getragen wird, dass Corona vor allem drinnen eine große Gefahr ist. Zudem werden Lockerungen beschleunigt, um dem dynamischen Verfall der Inzidenzen Rechnung zu tragen.

Über Details der Regeln kann man immer streiten, manches zu streng, manches zu lasch finden, doch insgesamt stimmt die Mischung derzeit. Als Bürger kann man da nur eines machen: Die Regeln beachten, die es noch gibt – und sich auf den Sommer freuen. Genießen wir ihn, wir haben uns die Freude verdient.