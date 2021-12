Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer blickt kritisch auf die Corona-Demo in Überlingen zurück. Sein Sprecher erklärt mit Blick auf die nicht angemeldete Veranstaltung heute Abend in Ravensburg, ob auch Spaziergänge Versammlungen sind und welche Maßnahmen dort möglich sind.

50 Teilnehmer waren am Samstag in Überlingen bei der genehmigten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen angemeldet, gekommen sind etwa 2000. Wurde die Polizei erneut am falschen Fuß erwischt? „Es war absehbar, dass mehr Teilnehmer als die 50