Auf das neue Infektionsschutzgesetz aus Berlin will man in Stuttgart nicht warten. Stattdessen kündigt Baden-Württemberg ab Montag schärfere Maßnahmen getreu der geplanten bundesweiten Notbremse an. In den Kreisen, wo die Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen mit Corona pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, durchschnittlich über 100 liegt, sollen deutlich härtere Maßnahmen gelten. Das sieht die geplante Verordnung vor, die noch am Wochenende verabschiedet werden soll.

In der Region wären von den Einschränkungen fast alle Kreise betroffen. Die Kreise Schwarzwald-Baar, Lörrach, Sigmaringen, Konstanz, Ravensburg, Tuttlingen und Waldshut betroffen, Lediglich der Bodenseekreis liegt noch knapp unter 100 (Stand 16. April), im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ist die Inzidenz deutlich unter der Grenze.

Das soll gelten, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz in Kreisen über 100 liegt:

Private Treffen begrenzt

Private Verabredungen draußen oder zu Hause sind nur noch erlaubt, wenn Menschen eines Haushalts mit höchstens einer anderen Person zusammenkommen. Ausnahme: Die „haushaltsfremde“ Person darf ihre Kinder bis zu 14 Jahren dabei haben.

Baumärkte zu

Die Baumärkte müssen bei Inzidenzen über 100 wieder komplett schließen.

Ausgangssperre

Die Ausgangssperre kommt zurück – von 21 Uhr bis 5 Uhr darf man bei einer kreisweiten Inzidenz von 100 oder höher nur noch aus triftigen Gründen aus dem Haus. Dazu gehören etwa medizinische Notfälle oder Gassi gehen mit dem Hund.

Kein Click und Collect

Für Einzelhändler ein harter Schlag: Ladengeschäfte dürfen bei Inzidenzen über 100 keine Abholangebote mehr anbieten. Es sind nur noch Lieferdienste zulässig. Den Artikel selbst beim Laden abholen geht dann nicht mehr.

Weshalb die Abholung nicht mehr erlaubt sein soll, beziehungsweise inwiefern bei der Abholung an der Ladentür ein Infektionsrisiko besteht, blieb zunächst unklar. Auch auf SÜDKURIER-Nachfrage beim Sozialministerium verwies ein Sprecher lediglich auf das initiierte Bundesinfektionsschutzgesetz, das dies entsprechend vorsehe.

Wie alle Regeln steht aber auch diese Verordnung noch nicht endgültig fest – unter anderem müssen noch die betroffenen Landesministerien zustimmen.

Kosmetik und Fußpflege

Sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik- oder Nagelpflege, Massagen sind bei einer Inzidenz über 100 nicht mehr möglich. Auch Tättowierer und Piercingstudios müssen dicht machen. Ausnahmen gibt es nur für medizinisch notwendigen Behandlungen, etwa Physiotherapien. Auch Sonnenstudios müssen geschlossen bleiben.

Frisöre nur mit Schnelltests

Frisöre und auch Barbershops dürfen ihren Kunden weiter das Haar schneiden oder den Bart trimmen. Voraussetzung dafür ist dann allerdings ein vorheriger negativer Schnelltest.

Museen und Zoos

Alles macht oder bleibt zu: Ob Museen, Galerien, zoologische oder botanische Gärten oder Gedenkstätten – Gäste sind nicht erlaubt. Auch Wettannahmestellen müssen schließen.

Sport

Sport bleibt erlaubt, aber nur alleine oder zu zweit oder mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts und ohne Körperkontakt. Mannschaftssportarten fallen damit weiterhin aus. Ausnahmen gibt es nur für Profisportler.

Musikschule

Musik- und Kunstschulen müssen geschlossen bleiben, Onlineunterricht ist aber möglich.

Kundenzahl begrenzt

Geschäfte der Grundversorgung, die weiter geöffnet haben dürfen, müssen Sorge tragen, dass bei einer Ladengröße von 800 Quadratmeter maximal 40 Kunden im Laden sind (pro Kunde 20 Quadratmeter), bei größeren Geschäften müssen pro Kunde 40 Quadratmeter Platz sein.

Schulen und Kitas

Bei Inzidenzen über 100 tut sich erst einmal nichts. Der Präsenz- oder Wechselunterricht kann weiter stattfinden. Überschreitet die Inzidenz allerdings 200, müssen sowohl Kindertagesstätten als auch Schulen schließen. Ausnahmen gibt es dann unter anderem noch für Abschlussklassen. Inwieweit in diesem Fall Notbetreuungen stattfinden und wer sie in Anspruch nehmen kann, ist noch unklar.