Der Jurist starb am Donnerstag im Alter von 75 Jahren, wie eine Sprecherin der CDU Baden-Württemberg am Samstag in Stuttgart mitteilte.

Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl würdigte den gebürtigen Tübinger als einen „besonderen Politiker, der stets mutig und nach vorne gerichtet handelte“. Schaufler, der in den 1990er Jahren unter anderem das Verkehrsressort der Landesregierung geleitet hatte, sei ein Vorreiter und Vordenker für eine moderne Mobilitätspolitik gewesen, erklärte Strobl. Schaufler war 1998 im Zuge einer Spendenaffäre zurückgetreten.

„Schaufler war ein Vollblutpolitiker“

„Der Verlust von Hermann Schaufler macht meine Kolleginnen und Kollegen der CDU-Landtagsfraktion und mich sehr betroffen“, teilte Fraktionschef Manuel Hagel mit. „Hermann Schaufler war ein Vollblutpolitiker, der immer alles für seine Heimat und die Menschen in Baden-Württemberg gegeben hat.“ Er sei eine tragende Stütze der Landesregierung sowie ein wortgewaltiger Abgeordneter gewesen, der seine Bodenhaftung behalten habe, sagte Hagel. (dpa/lsw)