In Baden-Württemberg soll nach Informationen des SÜDKURIER die Corona-Quarantäne wegfallen. Die Regelung zur Absonderung könnte schon in der nächsten Woche abgeschafft werden, bestätigen gut informierte Kreise. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“ erklärt, die bayerische Landesregierung strebe bei der ein gemeinsames Vorgehen mit Baden-Württemberg an, was die Lockerung der Corona-Quarantäne angeht.

Bald mehr Klarheit

Offiziell will sich in der Landesregierung in Stuttgart am Donnerstag noch niemand dazu äußern. „Wir sind aktuell mit anderen Ländern zu diesem Thema im Gespräch und haben vereinbart, nach erfolgreichem Abschluss dieser Gespräche zeitnah und gemeinsam die Ergebnisse zu kommunizieren“, erklärt ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums.

Wie aus informierten Kreisen zu hören ist, soll man über Söders öffentliche Äußerungen in Stuttgart wenig erbaut gewesen sein. Hier war man davon ausgegangen, dass die Abschaffung der Quarantäne zunächst intern zwischen den Landesregierungen beraten wird und die Ergebnisse dann gemeinsam vorgetragen werden.

Momentan müssen sich mit dem Coronavirus infizierte Personen fünf Tage lang absondern. Sie können sich erst wieder freitesten, nachdem sie mindestens 48 Stunden symptomfrei gewesen sind. Für Kontaktpersonen besteht schon seit einiger Zeit keine Quarantänepflicht mehr.