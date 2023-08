Der bekannte Schriftsteller, Maler und Dialektdichter Bruno Epple ist tot. Er starb am 11. August im Alter von 92 Jahren in der Schmieder Klinik in Allensbach, bestätigte sein engster Freundeskreis. Nach einem Sturz im Juni war der Künstler stationär aufgenommen werden, er konnte nicht mehr in sein geliebtes Haus in Wangen auf der Höri zurückkehren, das er zusammen mit seiner Frau Doris gebaut hatte, wo er einen weiten Freundes- und Künstlerkreis um sich scharte.

Der Menschenfreund Epple hat seinen Abschied genau vorbereitet. Ruhig und ohne seelischen Schmerz hatte er die letzten Tage verbracht, bis zuletzt bei klarem Bewusstsein. Er hatte Anordnungen getroffen, wie er sich seine Beerdigung vorstellt und dass ein Trommler die Zeremonie untermalen soll.

Er begann als Lehrer

Mit Bruno Epple geht ein Stück Südbaden. Er stammt aus Rielasingen. Später zogen seine Eltern nach Radolfzell und betrieben dort ein kleines Café. Nach dem Abitur studierte er auf Lehramt und unterrichtete später am Radolfzeller Gymnasium Französisch und Deutsch. Sein Unterricht war unkonventionell, den Lehrplan benötigte er kaum, da er in seinen Stunden frei vortrug. 1989 kündigte er den Schuldienst auf und konzentrierte sich auf seine Arbeit als Maler.

In diesem Fach hatte er früh zu einem Stil gefunden, der der Naiven Malerei nahesteht. Schnell fand er sein Publikum und einen Galeristen. Stolz verwies er stets auf die Tatsache, dass seine Bilder von der Staffelei weg verkauft würden. Sie hängen heute in vielen Wohnzimmern, Museen, auf Ämtern. Als dankbar erwies sich der Markt in Südamerika.

Seine Frau ging ihm vor drei Jahren voran

Der 92-Jährige folgt seiner Frau Doris nach, die vor knapp drei Jahren verstorben war. Das kinderlose Ehepaar vermacht Haus und Grund in Wangen an die Doris Epple Stiftung, die arme Menschen in Russland unterstützt, so der bisherige Stand. Sein literarisches Schaffen sowie das umfangreiche Werk an Tagebüchern geht an das Archiv des Bodenseekreises, das im ehemaligen Kloster Salem untergebracht ist.

In den letzten Lebensjahren war das ein besonderes Anliegen Epples, er wollte sein Werk unbedingt gesichert wissen. Bis zuletzt las er aus seinen Werken, die oft im alemannischen Dialekt geschrieben waren. Die Mundart verteidigte er und bewahrte in seinen lyrischen Texten jene alten Ausdrücke, mit denen er aufgewachsen war.