Die freien Tage an Ostern nutzen viele, um gemeinsam Zeit mit der Familie zu verbringen. Dafür eignet sich ein ausgiebiges Osterfrühstück besonders gut. Am besten mit frischen Brötchen direkt vom Bäcker. Damit Sie über das lange Wochenende nicht vor verschlossener Tür stehen, klären wir Sie auf, wann die Backstuben der Region an Ostern 2023 geöffnet sind.

Ostern 2023: Haben Bäckereien in Baden-Württemberg an den Osterfeiertagen geöffnet?

Generell gilt nach dem Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg, dass Geschäfte an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen geschlossen sind. Eine Sonderregelung gibt es für Verkaufsstellen von frischer Milch, Bäcker- und Konditorwaren.

Das bedeutet: Bäckereien dürfen an den Osterfeiertagen für drei Stunden öffnen – mit einer Ausnahme. Am Ostersonntag müssen grundsätzlich alle Geschäfte in Baden-Württemberg geschlossen bleiben.

Wann genau haben die Bäcker in der Region an Ostern 2023 geöffnet?

Gründonnerstag, 6. April : Da der Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag ist, gelten an diesem Tag die regulären Öffnungszeiten.

: Da der Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag ist, gelten an diesem Tag die regulären Öffnungszeiten. Karfreitag, 7. April : In Baden-Württemberg dürfen Bäckereien am Karfreitag drei Stunden öffnen. Der Zeitrahmen bleibt den Betrieben selbst überlassen.

: In Baden-Württemberg dürfen Bäckereien am Karfreitag drei Stunden öffnen. Der Zeitrahmen bleibt den Betrieben selbst überlassen. Karsamstag, 8. April : Der Karsamstag ist wie der Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag. Kunden können zu den gängigen Geschäftszeiten Brot und Brötchen kaufen.

: Der Karsamstag ist wie der Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag. Kunden können zu den gängigen Geschäftszeiten Brot und Brötchen kaufen. Ostersonntag, 9. April : Am Ostersonntag wird im Christentum die Auferstehung Jesu gefeiert. In ganz Deutschland ist dieser Tag ein Feiertag und die Ausnahmeregelung des Ladenöffnungsgesetz ist aufgehoben. Das bedeutet: Alle Bäckereien in Baden-Württemberg sind geschlossen.

: Am Ostersonntag wird im Christentum die Auferstehung Jesu gefeiert. In ganz Deutschland ist dieser Tag ein Feiertag und die Ausnahmeregelung des Ladenöffnungsgesetz ist aufgehoben. Das bedeutet: Alle Bäckereien in Baden-Württemberg sind geschlossen. Ostermontag, 10. April: Für den Ostermontag gilt die Feiertagsregel. Geschäfte dürfen für drei Stunden öffnen, um frische Backwaren zu verkaufen.

Die Ladeninhaber können selbst entscheiden, ob sie an den gesetzlich erlaubten Tagen öffnen. Deshalb lieber noch einmal bei dem Bäcker um die Ecke nachfragen.