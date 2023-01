Mit „Heilige Drei Könige“ am 6. Januar hat Baden-Württemberg bis Ostern vorerst seinen letzten gesetzlichen Feiertag. An diesem Tag haben daher die Geschäfte in Friedrichshafen geschlossen. Gefrühstückt wird natürlich auch an Dreikönig. Was auf dem Frühstückstisch vieler Häfler nicht fehlen darf, sind frisch gebackene Brötchen und süße Teigwaren vom Bäcker. Doch hat die Bäckerei des Vertrauens überhaupt offen? Und gibt es alternative Verkaufsstellen?

Welcher Bäcker in Friedrichshafen verkauft am Dreikönigstag 2023 frische Backwaren?

Welche Läden am 6. Januar in der Hafenstadt geöffnet haben dürfen, regelt das Landesöffnungsgesetz Baden-Württemberg (LadÖG). Hier ist genau festgelegt, wann und für wie lange die Läden in Baden-Württemberg, und somit auch in Friedrichshafen, für Kunden geöffnet haben dürfen.

Die gute Nachricht: Bäcker dürfen am Dreikönigstag in Friedrichshafen ihre Teigwaren verkaufen. Laut Landesöffnungsgesetz gehören Konditorwaren und frisches Gebäck zu der Kategorie der besonderen Warengruppen. Waren, die zu dieser Gruppe gehören, dürfen auch an gesetzlichen Feiertagen verkauft werden. Allerdings gibt es Einschränkungen.

Zu beachten ist, dass Bäcker geöffnet haben dürfen, aber nicht dazu verpflichtet sind. Eine Garantie dafür, dass der Brötchenbäcker des Vertrauens an diesem Tag geöffnet hat, gibt es daher nicht. Auch dürfen Bäckereien in Friedrichshafen am 6. Januar maximal drei Stunden geöffnet haben.

Heilige Drei Könige 2023: Brötchen gibt es in Friedrichshafen auch an Tankstellen und Bahnhöfen

Wer es nicht mehr rechtzeitig zum Bäcker geschafft hat, kommt über andere Wege an die frischen Backwaren. Eine Alternative, um an Brot und Brötchen zu kommen, sind Tankstellen. Gemäß dem Landesöffnungsgesetz dürfen Tankstellen am Dreikönigstag geöffnet haben und sogenanntes „Reisebedarf“ verkaufen.

Unter Reisebedarf versteht das Landesöffnungsgesetz unter anderem „Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen“. Dazu zählen frische Brötchen und andere Teigwaren. In vielen Tankstellen gibt es eine Theke, die Backwaren anbietet. Ähnliches gilt für Verkaufsstellen in Bahnhöfen, auf Verkehrsflughäfen sowie -landeplätzen und in Fährhäfen. Am Dreikönigstag dürfen an diesen Verkaufsstellen ebenfalls frische Brötchen an Kunden verkauft werden.