Das Zeitunglesen lässt sich Brigitte Weyl nicht nehmen. Jeden Tag schaut die ehemalige Verlegerin und Geschäftsführerin des SÜDKURIER in das Blatt, das sie wie keine andere Persönlichkeit geprägt hat. Auch am Morgen ihres 95. Geburtstags blätterte sie die Seiten der Zeitung durch. „Am meisten interessiert mich die Politik, der Sport weniger“, bekannte die Jubilarin mit einem Schmunzeln.

Ihren Geburtstag feierte die studierte Ärztin im kleinen Kreis in ihrem Wohnort Berg. Seit den 70er Jahren lebt sie dort im eigenen Haus. In der kleinen Gemeinde im Kanton Thurgau verbringt sie ihren Ruhestand, umsorgt von einer Privatsekretärin und dem Schweizer Pflegedienst Spitex. „Es ist ihr wichtig, dass sie weiterhin ein möglichst selbstständiges Leben führen kann“, sagte ein Verwandter von Brigitte Weyl.

Sie freute sich über den Besuch vom SÜDKURIER

Der Radius der 95-Jährigen ist deutlich kleiner geworden. Sie ist inzwischen auf den Rollstuhl angewiesen und auf viele wichtige Dienste, um weiter im Eigenheim leben zu können. Das Gedächtnis lässt nach, ebenso das Gehör.

Ungebremst ist ihre Neugier nach Nachrichten aus der Welt der Medien. Über das Wiedersehen mit vertrauten Gesichtern aus dem SÜDKURIER-Medienhaus freute sie sich deshalb sichtlich. Michel Bieler-Loop, einer der beiden Geschäftsführer des Medienhauses, sowie Stefan Lutz als Chefredakteur des SÜDKURIER gratulierten der bejahrten Zeitungsfrau.

Von der Praxis ins Zeitungshaus

Obwohl längst im Ruhestand, sagte sie: „Ich bin zum Arbeiten geboren.“ Eigentlich wollte sie Ärztin werden. Sie hatte studiert und ihre Promotion mit Erfolg durchlaufen. Doch es kam anders. Ihr Vater Johannes Weyl, der den SÜDKURIER nach dem Krieg gründete, holte sie in den Konstanzer Verlag der kräftig wachsenden Zeitung. Sie wurde zur Herausgeberin – gewissermaßen als Quereinsteigerin.

Sie prägte diese Aufgabe auf ihre Weise. Als Herausgeberin war sie für die Redaktion zuständig. Bewerber, die sich zum Schreiben berufen sahen, wurden von ihr gründlich geprüft. Sie wurden nach ihrer politischer Einstellung befragt. Für die Schwächen der Kandidaten hatte Frau Weylhatte Frau ein feines Gespür – ihre Diagnose stimmte meistens.

Sie kannte ihre Mitarbeiter persönlich

Der SÜDKURIER – damals noch ausschließlich eine gedruckte Zeitung – bedeutete ihr zugleich Familie. Sie kannte ihre Angestellten, die Redakteure, die Frau am Empfang. Wenn sie den Verlag am späten Abend verließ und einem Drucker begegnete, schüttelte sie ihm die Hand. Sie kannte ihn beim Namen. Eine Chefin aus einer anderen Zeit – und zugleich eine der wenigen Frauen, die in den 70er- und 80er-Jahren etwas zu sagen hatte, ohne sich das Heft von Männern aus der Hand nehmen zu lassen.

Die Herausgeberin machte modernen Managern Platz

1989 gab sie ihre Aufgaben beim SÜDKURIER ab. Es fiel ihr schwer. Eine neue Zeit zog im Medienhaus ein. Mit der Holtzbrinck-Gruppe hielt nicht nur frisches Geld, sondern auch eine neue Methode Einzug. Die Herausgeberin alten Stiles wich den Managern, die der Stuttgarter Eigentümer schickte.

Für Überraschungen ist Brigitte Weyl bis heute gut: „Wir sehen uns wieder zum 100. Geburtstag“, sagte sie den SÜDKURIER-Repräsentanten Michel Bieler-Loop und Stefan Lutz zum Abschied. Und: „Wenn Sie meinen Rat brauchen, können Sie jederzeit anrufen.“