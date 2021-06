Ein Unbekannter soll nach Polizei-Angaben am Samstagmorgen einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verübt haben. Ein Zeuge habe gegen 8 Uhr einen Mann beobachtet, der an der Synagoge eine Flüssigkeit aus einer Flasche auf den Boden goss und anzündete, teilte das Polizeipräsidium Ulm mit. Der Zeuge habe sofort Feuerwehr und Polizei angerufen, Minuten später habe die Feuerwehr die Flammen gelöscht.

Geringer Sachschaden nach versuchter Brandstiftung

Der Sachschaden beschränke sich auf eine verrußte Fassade samt einer Glasscheibe. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung, der Staatsschutz wurde hinzugezogen. Wie das Staatsministerium mitteilte, wurden die Schutzmaßnahmen in Ulm hochgefahren. Außerdem werde geprüft, ob dies aufgrund der aktuellen Situation auch bei anderen jüdischen Einrichtungen im Land nötig ist.

Der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz in Deutschland teilte in einer Mitteilung am Sonntag mit: „Es ist absolut schockierend zu sehen, wie immer unverhohlener und hemmungsloser jüdisches Leben in Deutschland attackiert wird – ausgerechnet am heiligen Schabbat – und diese Angriffe nicht nur weiter zunehmen, sondern auch in immer kürzeren Abständen geschehen.“ All diese Einzelfälle summierten sich zu einer Stimmung, die nicht zuletzt durch Corona-bedingte Verschwörungstheorien, digitalen Hass sowie die Präsenz falscher Narrative zum Nahost-Konflikt spürbar antisemitischer und antiisraelischer geworden sei. „Wenn wir alle nicht mit Hand, Kopf und Herz dagegen ankämpfen, droht das Gift des Antisemitismus unsere Gesellschaft zu zerfressen.“

Ermittler der Polizei sammeln Beweise an der Synagoge. Die Fassade der Synagoge ist nach Polizei-Angaben am frühen Samstag mutmaßlich von einem Brandsatz beschädigt worden. An einer Seite des Gebäudes der jüdischen Gemeinde war ein dunkler Rußfleck zu sehen. | Bild: Ralf Zwiebler / dpa

Ministerpräsident Kretschmann verurteilt Brandanschlag

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verurteilte den Brandanschlag. Der „niederträchtige Anschlag“ zeige „das heimtückische Gesicht des Antisemitismus, dem wir klar und deutlich entgegentreten“, sagte er laut einer Mitteilung des Staatsministeriums in Stuttgart.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte: „Brandsätze gegen Synagogen zu werfen ist widerwärtig.“ Wer versuche, eine Synagoge anzuzünden, den werde die volle Härte des Rechtsstaates treffen. „Wir sind dankbar und froh, dass jüdisches Leben bei uns stattfindet und wollen, dass dieses jüdische Leben bei uns möglichst sorgenfrei und unbeschwert sein kann.“ Deshalb schütze man jüdisches Leben und bekämpfe Antisemitismus entschieden, sagte der Innenminister.

Der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Frank Otfried July, sagte gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Der verabscheuenswürdige Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm hat uns tief erschüttert. Das hässliche Gift des Antisemitismus wirkt weiter.“ Es zeige sich erneut, wie wichtig Aufklärung ist.„ Der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Württemberg, zu der unsere Evangelische Landeskirche ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, möchten wir unsere tiefe Solidarität versichern.“

Vor der Synagoge in Ulm steht ein Polizeiauto. | Bild: Stefan Puchner / dpa

Die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz teilte dem epd mit: „Der Brandanschlag auf die Synagoge macht fassungslos und ist doch traurige Realität in unserer Stadt im Jahr 2021.“ Das Gift des Judenhasses wirke und wüte bis heute unter uns. „In den Jahrzehnten des jüdisch-christlichen Gesprächs haben wir gelernt: Wer Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an.“

Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, sagte, man müsse sich auch in Baden-Württemberg der bitteren Wahrheit stellen: Während die allgemeine Kriminalität sinke, radikalisiere sich der Antisemitismus weiter. Er habe die Einladung der jüdischen Gemeinde angenommen, mit ihr am Samstagabend den Gottesdienst zum Ausklang des Schabbat zu begehen. „Der Antisemitismus radikalisiert sich wieder, doch diesmal lassen wir unsere jüdischen Gemeinden nicht alleine“, so Blume gegenüber dem epd.

(epd)