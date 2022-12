von Brigitte Gisel

Wenn Tübingens OB etwas macht, dann richtig. Kommt aus Berlin die Anweisung, wegen der Folgen des Ukrainekriegs nachts die Rathausbeleuchtung auszuschalten, dann setzt sich Boris Palmer hin und rechnet aus, wie viel Strom sich zusätzlich einsparen lässt, wenn man die Straßenbeleuchtung in tiefster Nacht für ein paar Stunden gleich ganz ausknipste.

Und weil er zum Ergebnis kam, dass sich sich mit dunklen Straßen zwischen 1 und 5 Uhr an vier Tagen die Woche pro Nacht so viel Strom sparen lässt wie ein Vierpersonenhaushalt im Jahr verbraucht, ist es in Tübingen seit Mitte November in den Nächten von Sonntag bis Donnerstag ab 1 Uhr finster. In den Ausgehnächten zwischen 3 und 5 Uhr.

Zeitungsausträger und die Nachtschicht protestieren

Die Politik der Verdunklung schmeckt nicht jedem. Erst waren es in der Stadt vor allem Linke und SPD, dann Zeitungsausträger und Nachtschicht-Beschäftigte, die protestierten. Auch Frauen bemängelten, sich in rabenschwarzer Nacht unsicher zu fühlen. Dann hob das Landesverkehrsministerium den Zeigefinger, weil in Tübingen auch die Zebrastreifen nachts im Dunkeln liegen. Nicht zulässig, urteilt das Haus von Verkehrsminister Winfried Hermann.

Erzürnt hat Palmer, dessen grüne Parteimitgliedschaft weiter ruht, daraufhin gegen den grünen Landesverkehrsminister den ebenfalls grünen Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck in Stellung gebracht. In einem offenen Brief erbittet Palmer Weisung von ganz oben.

Dabei geht fast unter, dass Tübingen schon Vorbildliches in Sachen Straßenbeleuchtung leistet.

Der Ortsteil Hirschau macht‘s vor, wie es geht

Wer es sehen will, muss nur einmal abends durch den Ortsteil Hirschau bummeln. Dort wird schon seit einem Jahr kräftig Strom gespart, ohne dass die Bürger im Dunkeln sitzen müssten.

Tübingen hat die Hirschauer Straßenbeleuchtung komplett auf „Licht nach Bedarf“ umgestellt. 395 LED-Leuchten mit integriertem Bewegungsmelder befinden sich bei Dunkelheit im Dämmermodus.

Die nächsten beiden Leuchten werden aufgeweckt

Ob Hauptstraße oder romantisches Gässchen unterhalb des Naturschutzgebiets Hirschauer Berg: Nähern sich Auto, Rad oder Fußgänger, dreht die Lampe unmerklich auf und vergrößert ihren Lichtkegel. Per Funk schickt sie außerdem einen Weckruf an die nächsten beiden Leuchten. So entsteht ein Lichtteppich, der das unangenehme Gefühl, allein durch eine düstere Straße zu gehen, erst gar nicht aufkommen lässt. 650.000 Euro hat die Umstellung gekostet, abzüglich 50.000 Euro Zuschuss.

Nähert sich ein Fußgänger, Radler oder Auto wird die Leuchte automatisch heller. | Bild: Brigitte Gisel

Das Energiesparpotenzial beziffern die örtlichen Stadtwerke auf 90 Prozent. Eine Standard-Straßenlaterne vom Typ Natriumdampfhochdruckleuchte verbraucht rund 80 Watt, die neuesten LED-Lampen mit Bewegungsmelder kommen laut Stadtwerke mit 8 Watt aus. Fahren die Leuchten hoch, steigt ihr Energieverbrauch für ein paar Sekunden auf 20 Watt.

Inspiration kam aus dem Kanton Bern

Hinzu kommt, dass die Leuchten nur nach unten abstrahlen und somit viel insektenfreundlicher sind als die Vorgängermodelle. Inspirieren lassen hat sich die Tübinger Stadtverwaltung vom Kanton Bern. Pikantes Detail: In tiefer Nacht gehen nach Anweisung aus dem Tübinger Rathaus auch in Hirschau derzeit die Lichter aus.

„Licht nach Bedarf“ gibt es in Tübingen auch in mehreren Straßenzügen der Innenstadt. Und der OB macht Tempo.

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen | Bild: Bernd Weißbrod, dpa

„2030 steht im Klimaschutzprogramm, bis dahin soll die gesamte Stadt umgerüstet sein.“ Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister

Eine Million Euro pro Jahr soll der Gemeinderat nach dem Willen des OB jährlich für die Umrüstung in den Haushalt einstellen. Ende 2021 waren 20 Prozent der Straßenlampen auf LED umgestellt, Ende September 2022 arbeiteten fünf Prozent aller Leuchten nutzergesteuert. „Langfristig erübrigen sich aber natürlich Abschaltungen bei Nacht auch unter Energiegesichtspunkten, wenn wir komplett auf Licht nach Bedarf umgestellt haben“, sagt der Tübinger OB.

Offener Brief an Habeck

Doch einstweilen tobt in Tübingen der Kampf um die Lichthoheit. Inzwischen gelang es den Stadtwerken, Teilschaltungen zu ermöglichen, sodass wenigstens die Altstadt und ihr Umfeld nachts nicht komplett ins Dunkel fallen. Bleibt die Geschichte mit den Zebrastreifen. Konkret bittet Palmer Habeck in seinem offenen Brief um eine „Klarstellung, dass die nächtliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung unter den derzeit obwaltenden Umständen eine vernünftige Abwägung zwischen den Risiken des Straßenverkehrs und einer akuten Bedrohung unserer Energieversorgung darstellt.“

Palmer poltert: „Man klammert sich an veraltete Vorschriften, blickt nicht über den Tellerrand, hält Standards hoch und wirft denjenigen die handeln, Knüppel zwischen die Beine.“ Mit dieser Methode werde der Fortschritt beim Ausbau erneuerbarer Energien oder der Digitalisierung verhindert. „Ich halte das für völlig aus der Zeit gefallen.“

Wie groß ist das Risiko, wenn Zebrastreifen nicht beleuchtet sind?

Palmer bemüht zudem die Tübinger Lebenserfahrung. „Schon am späten Abend interessieren sich Fußgänger in Tübingen nicht für rote Ampeln, sondern laufen über die Straße wann und wo sie wollen.“ Autos seien beleuchtet und damit vom Zebrastreifen aus zu erkennen. „Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass das jedenfalls in der von Ihnen wiederholt beschriebenen europäischen Energiekrise in Folge des Angriffs auf die Ukraine vertretbar ist.“

Wer entscheidet nun aber über die Beleuchtung der Zebrastreifen? „Die Entscheidung über die Stadtbeleuchtung liegt bei mir als OB“ hatte Palmer die Bürger ein einem offenen Brief wissen lassen. Das sieht aber der Verkehrsminister anders, verweist auf die Straßenverkehrsordnung und darauf, dass die Frage der dunklen Zebrastreifen technisch gelöst werden könne und Palmer für die Folgen hafte.

Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) schließt sich an, bereitet gar eine Anordnung an die Kommune vor, das Licht nachts wieder leuchten zu lassen, wie die Behörde dem SÜDKURIER auf Anfrage Medienberichte bestätigte. Notfalls könnte das RP die Wiederanschaltung sogar selbst veranlassen.

Palmer gab sich zuletzt kämpferisch. „Ich bin gerne bereit, die Verantwortung für nächtlich unbeleuchtete Zebrastreifen zu übernehmen , weil ich weiß, dass das reale Risiko dieser Entscheidung gegen Null geht und die Menschen genug Eigenverantwortung tragen können, um sich nachts umzusehen, bevor sie über die Straße gehen“, schreibt Palmer an Habeck. Sollte die Bundesebene das anders sehen, werde er sich dem aber beugen.