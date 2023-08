Budapest/Tübingen vor 1 Stunde Boris Palmer hält in Ungarn Vortrag in Orban-nahem Institut Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer reist nach Ungarn. Auf dem Programm steht unter anderem die Bestätigung einer Städtepartnerschaft. Ein anderer Termin könnte jedoch für mehr Aufregung sorgen.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in seinem Amtszimmer im Rathaus an seinem Schreibtisch. Palmer wird am 5. September im Budapester Mathias-Corvinus-Collegium auftreten | Bild: Bernd Weißbrod, dpa