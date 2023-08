Zugegeben – der Winter in Deutschland kann manchmal ganz schön öde und trist sein. Kein Wunder also, dass sich viele gerade in der Zeit nach Urlaub sehnen. Natürlich können Sie trotzdem auch zuhause schöne winterliche Stunden verbringen – fernab von fremden Städten und neuen Umgebungen.

Wer aber trotzdem über die Wintermonate verreisen möchte, findet hier alle Orte, die im Winter 2023/24 vom Bodensee-Airport aus angeflogen werden. Kleiner Tipp: Nicht nur für Sonnenanbeter sind Ziele dabei, sondern auch für diejenigen, die gerne Städtereisen machen.

Vom Bodensee-Airport nach Ägypten

Der erste Flughafen, der angesteuert wird: Hurghada in Ägypten. | Bild: Guenter Albers, dpa

In Ägypten gibt es nichts außer Wüste und Pyramiden? Von wegen! Leckeres Essen, diverse Sehenswürdigkeiten, frühsommerliche Temperaturen – Ägypten hat auch im Winter einiges zu bieten.

Zielflughafen: Hurghada International Airport (HRG)

Hurghada International Airport (HRG) Dauer der Flugreise: etwa vier Stunden

etwa vier Stunden Durchschnittstemperatur im Dezember: 20 Grad

20 Grad Durchschnittliche Wassertemperatur im Dezember: 24 Grad

24 Grad Kosten Hin- und Rückflug: zwischen 300€ und 400€ (Kosten pro Person)

Sehenswürdigkeiten: Ganz oben auf der Liste der Top-Sehenswürdigkeiten stehen natürlich die Pyramiden von Gizeh – eines des sieben Weltwunder. Wer etwas orientalisches Flair genießen möchte, kann einen Ausflug in die ägyptische Hauptstadt machen und auch der längste Fluss der Welt, der Nil, ist einen Besuch wert. Die Küste zum Roten Meer bietet außerdem ein absolutes Paradies für Taucher und alle, die eine Affinität für Wassersport haben.

Kulinarik: Die ägyptische Küche ist eine Mischung aus arabischer und mediterraner Kochkunst. Beliebt sind Reis, Kichererbsen, Auberginen, Bohnen und Linsen. Getrunken wird neben Wasser auch gerne Minztee – der den Ägyptern umso besser schmeckt, je süßer er ist.

Das sollten Sie beachten: Wer nach Ägypten einreisen möchte, benötigt ein Visum. Dieses kann vor oder bei der Einreise kostenpflichtig beantragt werden. Das Leitungswasser sollte außerdem eher vermieden und nicht getrunken werden, da es oft verunreinigt ist. Außerdem gilt derzeit eine Teilreisewarnung, was bedeutet, dass insbesondere vor unbegleiteten Ausflügen im Süden der Sinai-Halbinsel abgeraten wird. Das Auswärtige Amt stellt dazu noch weitere Informationen bereit.

Vom Bodensee-Airport nach Griechenland

Traumhafter Sonnenuntergang in Griechenland: Wer möchte, kann das schon den kommenden Winter live erleben – denn vom Bodensee-Airport aus kann man nach Kreta fliegen. | Bild: Angelos Tzortzinis, dpa

Weiße Sandstrände, klares Wasser, unzählige Olivenhaine – für viele ist das der Inbegriff von Sommerurlaub. Das kann man jedoch auch im Winter haben, denn die griechische Insel Kreta wird auch im Winter vom Bodensee-Airport aus angeflogen.

Zielflughafen: Heraklion International Airport (HER)

Heraklion International Airport (HER) Dauer der Flugreise: Zwischen drei und vier Stunden

Zwischen drei und vier Stunden Durchschnittstemperatur im Dezember: 14 Grad

14 Grad Durchschnittliche Wassertemperatur im Dezember : 17 Grad

17 Grad Kosten Hin- und Rückflug: zwischen 350€ und 400€ (Kosten pro Person)

Sehenswürdigkeiten: Auf Kreta befindet sich die Samaria-Schlucht – auch bekannt als der griechische Grand Canyon. Außerdem gibt es viele sehenswerte Inseln und Strände. Die griechische Hauptstadt Athen ist natürlich auch einen Besuch wert – diese ist allerdings etwa 8 Stunden mit dem Auto von Kreta entfernt.

Kulinarik: Bekannt ist Kreta für seine geschmorten Ofengerichte, darunter zum Beispiel „Tsigariasta“, ein Gericht mit Lamm oder Ziege. Außerdem sollte man sich auch das leckere Olivenöl und den kretischen Wein nicht entgehen lassen.

Das sollten Sie beachten: Zwar ist die Waldbrandgefahr in Griechenland gesunken, vollständig ausgeschlossen ist die Gefahr jedoch noch nicht. Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf der Seite des Auswärtigen Amts.

Vom Bodensee-Airport nach Großbritannien

Gleich zwei Londoner Flughäfen kann man per Direktflug vom Bodensee-Airport aus erreichen. | Bild: Andreas Heimann, dpa

Wer Deutschland im Winter verlassen möchte, sich aber lieber auf eine Städtereise begibt, für den wäre Großbritannien eine Idee für den nächsten Winterurlaub. Zwar bevorzugen immer mehr Touristen, Städtereisen mit der Bahn anzutreten, allerdings ist die Flugverbindung nach Großbritannien dann doch deutlich besser. Gleich zwei Flughäfen in Großbritannien werden vom Bodensee-Airport angesteuert.

Zielflughafen: London Gatwick Airport (LGW), London Heathrow Airport (LHR)

London Gatwick Airport (LGW), London Heathrow Airport (LHR) Dauer der Flugreise: etwas unter zwei Stunden

etwas unter zwei Stunden Durchschnittstemperatur im D ezember : 6 Grad

6 Grad Kosten Hin- und Rückflug: etwa 200€ (Kosten pro Person)

Sehenswürdigkeiten: Für alle, die in ihrem Urlaub viele Programmmöglichkeiten haben möchten, ist London genau das Richtige! Vom London Eye, über den Big Ben bis hin zum Buckingham Palace – in London gibt es die Klassiker unter den Sehenswürdigkeiten. Wer trotzdem etwas Strandluft schnuppern möchte, kann zum Beispiel von London weiter nach Yorkshire oder Cornwall.

Kulinarik: Am bekanntesten ist Großbritannien wohl für seine Scones, Fish & Chips und seine Pies. Außerdem lohnt es sich, ein traditionelles britisches Frühstück zu probieren. Dieses ist üblicherweise sehr üppig und besteht beispielsweise aus gebratenen Würstchen oder Bohnen. Natürlich darf auch auf keinen Fall der klassische schwarze Tee mit einem Schuss Milch fehlen.

Das sollten Sie beachten: Obwohl Großbritannien seit 2021 nicht mehr Teil der EU ist, gibt es bei der Einreise nichts Außergewöhnliches zu beachten. Lediglich ein Reisepass ist erforderlich, um einreisen zu können.

Vom Bodensee-Airport nach Nordmazedonien

Neben Kroatien und Bulgarien kann man im Balkan noch viele andere schöne Orte erkunden: zum Beispiel Nordmazedonien, veraltet auch Mazedonien genannt. Das Nachbarland Griechenlands hat zwar nur rund zwei Millionen Einwohner – dafür aber einiges zu bieten.

Zielflughafen: Skopje International Airport (SKP)

Skopje International Airport (SKP) Dauer der Flugreise: zwei Stunden

zwei Stunden Durchschnittstemperatur im Dezember: 2 Grad

2 Grad Kosten Hin-und Rückflug: zwischen 250€ und 300€ (Kosten pro Person)

Sehenswürdigkeiten: In der Hauptstadt Skopje kann man beispielsweise eine Steinbrücke aus dem 15. Jahrhundert oder die Festung Kale erkunden. Der alte Basar in Skopje versprüht außerdem mit seinen Karawansereien orientalischen Charme. Über Skopje hinaus gibt es auch allerlei Natur zu entdecken, zum Beispiel das Baba-Gebirge oder den Koleshino Wasserfall.

Kulinarik: In Nordmazedonien gibt es Unmengen an traditionellen Gerichten. Besonders beliebt ist „Mezze“, das Servieren von diversen Vorspeisen. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Dips und Soßen sowie eine Auswahl an Salaten. Als absolutes Traditionsgericht gilt Tavče Gravče, ein scharf-würziger Eintopf aus weißen Bohnen.

Das sollten Sie beachten: Die innenpolitische Lage im Land ist zwar weitestgehend ruhig, trotzdem kann es hin und wieder zu Protesten und Demonstrationen kommen, vor allem in der Hauptstadt Skopje. Deshalb sollten größere Menschenansammlungen weiträumig gemieden und die Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte befolgt werden.

Vom Bodensee-Airport nach Frankfurt

Auch ein Flughafen innerhalb Deutschlands wird vom Bodensee-Airport aus angesteuert: Der Flughafen Frankfurt. | Bild: Helmut Fricke, dpa

Urlaub in Deutschland machen, obwohl man eigentlich fremde Länder erkunden wollte? Der Bodensee-Airport steuert auch den Flughafen Frankfurt an. Wer möchte, muss seinen Urlaub aber nicht in der fünftgrößten Stadt Deutschlands verbringen, sondern kann von Frankfurt aus weiter fliegen – sogar auf andere Kontinente.

Zielflughafen: Flughafen Frankfurt (FRA)

Flughafen Frankfurt (FRA) Dauer der Flugreise: 50 Minuten

50 Minuten Kosten Hin- und Rückflug: ab 160€ (Kosten pro Person)

Diese Flughäfen werden unter anderem vom Flughafen Frankfurt angeflogen: Im Winter 2023/244 kann man vom Flughafen Frankfurt zu 246 Zielen in 96 verschiedenen Ländern gelangen. Darunter sind auch weit entfernte Orte wie Havanna oder Toronto.

Sehenswürdigkeiten in Frankfurt: Für alle, die sich gegen das Weiterfliegen vom Frankfurter Flughafen aus entscheiden, sondern doch lieber ihren Urlaub in Frankfurt verbringen, wartet eine breite Auswahl an Sehenswürdigkeiten. Dazu gehören zum Beispiel die Frankfurter Altstadt, der Eisernen Steg oder das Römer Rathaus. Vom 27. November bis zum 21. Dezember findet außerdem der Weihnachtsmarkt in Frankfurt statt. Dieser ist aufgrund seiner Größe und Besucherzahlen einer der bedeutendsten Weihnachtsmärkte Deutschlands – und deshalb auf jeden Fall einen Besuch wert.

