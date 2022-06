Schon heute hat es nicht leicht, wer von Konstanz, Singen oder Rottweil nach Stuttgart mit der Bahn fährt. Ab Singen benötigt die Gäubahn knapp zwei Stunden in die Landeshauptstadt – mit dem Auto ist man je nach Verkehrslage deutlich schneller. Doch in Zukunft wird das Bahnfahren für Menschen aus der Region noch unattraktiver.

Wenn Stuttgart 21 tatsächlich umgesetzt ist, ist für die Gäubahn kein Platz mehr. Fahrgästen droht dann für zehn Jahre der Umstieg auf die S-Bahn in Stuttgart-Vaihingen. Macht unter Umständen 30 Minuten mehr – volle S-Bahnen zu Stoßzeiten inklusive. Warum das so ist? Kompliziert. Es hat damit zu tun, dass bei S21 alles unter die Erde muss – bei der Gäubahn ist der Anschluss dafür allerdings noch nicht einmal richtig geplant.

Die Strecke mit dem schönsten Blick über Stuttgart

Die Strecke, auf der die Gäubahn bislang von Stuttgart-Vaihingen aus gemächlich in den Kessel der Landeshauptstadt abtaucht, heißt Panoramabahn. Aus gutem Grund. Es gibt keinen Schienenweg aus und nach Stuttgart mit einem schöneren Blick über die Stadt.

Geht es nach der Deutschen Bahn, gehört das Eisenbahn-Schmuckstück aber bald ins Archiv der historischen Bahnstrecken. Denn bei der Verlegung der S-Bahn-Gleise in Stuttgart, die wegen Stuttgart 21 nötig wird, ist der Damm der Panoramabahn im Weg. Teil der Projektplanung ist daher seit jeher, die Strecke ein halbes Jahr vor Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs zu kappen.

Zehn Jahre Bauzeit für den Tunnel, mindestens

Künftig soll die Gäubahn über den Stuttgarter Flughafen und den neuen Fildertunnel zum Tiefbahnhof kommen. Vor 20 Jahren war man allerdings noch davon ausgegangen, dass Gäubahn-Flughafenanbindung und neuer Tiefbahnhof gleichzeitig fertig würden und der Gäubahn lediglich eine kurze Unterbrechung drohen würde.

Stuttgart 21 Beim Bahnprojekt Stuttgart 21 wird der Stuttgarter Hauptbahnhof unter die Erde gelegt und um 90 Grad gedreht – die Schienen verlaufen dann quer zu den bisherigen Gleisen. Der Bau soll von 28 sogenannten Kelchstützen getragen werden. Auf der Fläche, wo jetzt oberirdisch Gleise aus der Stadt führen, sollen Wohnhäuser, Büros und Grünfläche entstehen. S21 soll unter anderem die Reisezeiten im Fern- und Regionalverkehr verkürzen – besonders auf der Ost-Westroute. Als Beispiele nennt die Bahn die Verbindung Ulm-Flughafen Stuttgart, die 30 Minuten statt 1 Stunde und 35 Minuten dauern soll. Von Beginn an war das Projekt umstritten. Kritiker warnten nicht nur, dass die Kosten aus dem Ruder laufen würden – was dann auch so kam. Nicht an der Achse Bratislava-Paris liegende Städte und Regionen in Baden-Württemberg sorgten sich von Anfang an, durch Stuttgart 21 abgehängt zu werden. (dpa/rom)

Doch während der neue Bahnhof Ende 2025 in Betrieb gehen soll und das Ende der Panoramabahn damit Mitte 2025 besiegelt wäre, ist die Flughafenanbindung bis heute noch nicht einmal rechtskräftig geplant. Immerhin könnte der Bahn-Aufsichtsrat im Juli grünes Licht für die Anbindungsvariante „Pfaffensteigtunnel“ geben. Kosten: mindestens eine Milliarde Euro, Bauzeit: wohl mindestens zehn Jahre.

Bliebe es bei der Kappung der Panoramastrecke in Stuttgart, hieße das für Fahrgäste im Fern- und Regionalverkehr auf der Gäubahn: mindestens zehn Jahre Interimslösung mit Umstieg in S-Bahn, Bus und Stadtbahn auf dem Regionalbahnhof Stuttgart-Vaihingen. Was die Bahn als bequemen und barrierefreien Umstieg mit vielen Anschlussoptionen bewirbt, ist für Kenner des Stuttgarter Nahverkehrsnetzes ein Albtraum.

„Das geht gar nicht.“ Martin Bachhofer, Landesgeschäftsführer Nabu

Die Kapazität der in Stoßzeiten chronisch überlasteten und störungsanfälligen S-Bahn kann kaum erhöht werden, um zusätzlich Pendler und Fernreisende von der Gäubahn aufzunehmen und Richtung Bahnhof und zurück zu schaffen. Nicht nur der BUND fürchtet, dass die Menschen da lieber wieder aufs Auto umsteigen. „Das geht gar nicht“, meint Landesgeschäftsführer Martin Bachhofer.

Der S-Bahnhof Stuttgart-Vaihingen. Hier müssen die Gäubahn-Gäste künftig wohl für mindestens zehn Jahre umsteigen. | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Doch noch Hoffnung für die Panoramastrecke?

Aber nun ist Bewegung in die Sache gekommen, es keimt Hoffnung für die Panoramabahn. Gleich zwei Rechtsgutachten bescheinigen der Bahn, die Strecke gar nicht stilllegen zu dürfen. Ende Mai legte ein Bündnis aus ökologischen Umwelt- und Verkehrsverbänden sowie S21-Gegnern die beim Passauer Rechtsprofessor Urs Kramer in Auftrag gegebene Expertise vor.

Kramer hält die Unterbrechung der Gäubahn vom bestehenden Planfeststellungsbeschluss für nicht gedeckt und der Abbau der Gleise somit nicht für zulässig. Dies entspreche einer Stilllegung, die die Bahn aber gar nicht beantragt habe. Die Strecke sei dem Schienenverkehr bis zum Hauptbahnhof gewidmet und freizuhalten, konstatiert Kramer.

Der Verkehrsclub VCD, Mitauftraggeber des Gutachtens, sieht sich bestätigt und nun die Projektpartner von Stuttgart 21 gefordert. „Der Erhalt der Gäubahn bis zum Hauptbahnhof auch über 2025 hinaus ist nicht nur baulich und technisch möglich, sondern auch zwingend geboten“, sagt der VCD-Landesvorsitzende Matthias Lieb. Eine Forderung, die auch der grüne Landesverkehrsminister Winfried Hermann schon seit langem erhebt.

Das Gleisgelände ist eigentlich längst verplant

Schützenhilfe kommt nun von unerwarteter Seite. Denn vergangene Woche wurde die Existenz eines weiteren Rechtsgutachtens bekannt, das in etwa zum gleichen Ergebnis kommt wie das aus Passau und der Bahn eine Betriebspflicht für die Strecke bescheinigt. Auftraggeber des Gutachtens ist pikanterweise die Stadt Stuttgart. Ihr liegt das Gutachten der Berliner Kanzlei WRMC bereits seit 2020 vor, die Spitze der Stadtverwaltung hatte es aber seitdem wohlweislich unter Verschluss gehalten. Denn das im Zuge von Stuttgart 21 Gleisgelände hinter dem alten Kopfbahnhof, auf dem auch die Gäubahn in die Stadt kommt, ist längst verplant.

Bleiben Gleise bestehen, ist der Bau des ganzen neuen Stadtquartiers blockiert – was ja für die Landeshauptstadt ein Grund für S21 war.

Bauarbeiten am Zulauftunnel zum geplanten Flughafen-Bahnhof. Für die Gäubahn wäre eine extra Tunnel nötig. | Bild: Marijan Murat, dpa

SPD, Grüne im Stuttgarter Gemeinderat sind empört. Sie wollen jetzt prüfen, was auch die Fraktion Linke/SÖS aus dem Lager der S21-Gegner schon längst fordert: die Panoramabahn zu erhalten, bis die Flughafenanbindung fertig ist. Die Bahn selbst das noch 2018 selbst geprüft in einer Machbarkeitsstudie für möglich erklärt, aber nicht verfolgt. Das Unternehmen sieht jedenfalls trotz der Gutachten keinen Handlungsbedarf. „Die Deutsche Bahn wird die Panoramabahn ab Mitte 2025 außer Betrieb nehmen, da das bestandskräftige Planungsrecht den Rückbau des Bahndamms der Gäubahn vorsieht“, teilt das Unternehmen unbeeindruckt mit.

VCD-Chef wundert sich: Wo bleibt der Aufstand der Bürgermeister?

VCD-Chef Matthias Lieb, der auch Vorsitzender des Fahrgastbeirats bei der Landesregierung ist, kann nicht nachvollziehen, dass eine Lösung mit geringem Aufwand, wenig Kosten und hohem Nutzen für die Fahrgäste nicht verfolgt wird. „Eine Milliarde Euro und zehn Jahre Unterbrechung der Gäubahn gegen vier Wochen Unterbrechung und eineinhalb Millionen Euro bei Erhalt der Strecke“, rechnet Lieb vor.

Matthias Lieb vom Verkehrs-Club Deutschland (VCD) wartet im Stuttgarter Bahnhof auf die Gäubahn. Bild: Bäuerlein | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Und noch eines begreift er nicht. „Wo bleibt bei der ganzen Debatte eigentlich der Aufstand der Bürgermeister in den Kommunen entlang der Gäubahn?“ fragt Lieb. Von den Anrainerkommunen nehme er bislang keinen massiven Druck wahr. „Da muss man sich fragen, welche Interessen eigentlich der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn vertritt“, fragt sich Lieb.

Von zehnjähriger Unterbrechung ist nicht die Rede im Koalitionsvertrag

Erst kürzlich hatte der VCD den Interessensverbands-Vorsitzenden, den Tuttlinger CDU-Landtagsabgeordneten Guido Wolf, um die Teilnahme bei einer Online-Podiumsdiskussion zur Unterbrechung der Gäubahn gebeten. Wolf sagte Anfang Juni mit Verweis auf seinen anstehenden zweiwöchigen Urlaub und den auch anschließend ausgebuchten Terminkalender ab. Seine Teilnahme mache auch wenig Sinn, so Wolf, schließlich sei seine Aufgabe als Vorsitzender, die Interessen der Anlieger gegenüber Bund, Bahn und Land zu vertreten. Im Übrigen seien die politischen Gespräche zu Panoramabahn und Pfaffensteigtunnel ohnehin in vollem Gang.

Dem SÜDKURIER teilt Wolf mit, dass sich auch die grün-schwarze Landesregierung im Koalitionsvertrag positioniert, habe, der Interessenverband teile diese Position. In dem Papier steht zur Gäubahn allerdings lediglich: „Wir befürworten die Umsetzung (…) des Ausbaus der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen mit dem langen Gäubahntunnel zum Flughafen“. Von einer zehnjährigen Unterbrechung oder dem Umstiegshalt ist da nicht die Rede.

Vom neuen Staatssekretär noch nicht profitiert

Auch um Michael Theurer ist es stiller geworden. Der FDP-Politiker, frühere Bürgermeister von Horb und zeitweilig selbst Vorsitzender des Interessenverbands Gäubahn, hatte noch vor Jahresfrist den Umsteigehalt in Vaihingen und eine längere Unterbrechung der Gäubahn als „absolut inakzeptabel“ bezeichnet. Seit dem Regierungswechsel in Berlin ist Theurer aber von der Oppositionsbank als Staatssekretär ins Bundesverkehrsministerium gewechselt und nun auch Schienenverkehrsbeauftrager der Bundesregierung. Den in der Region erhofften Impuls pro Gäubahn konnte Theurer aber noch nicht setzen.

Für den VCD-Chef und leidenschaftlichen Bahnfahrer Matthias Lieb bleibt bei allem vor allem einer auf der Strecke: der Fahrgast.