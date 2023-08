Die Regionalgruppe Hochrhein des Berufsschullehrerverbands Baden-Württemberg (BLV) hat einen neuen Vorstand: Bei ihrer Versammlung in Lörrach wählten die Anwesenden Dorothee König zu ihrer Vorsitzenden, Peter Schallmayer und Sebastian Pfuhl zu ihren Stellvertretern. Das schreibt der BLV in einer Pressemitteilung. Heidrun Görendt-Hanß und Anette Klinner sind die beiden Seniorenvertreterinnen. König und Schallmayer arbeiten derzeit an der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut, Pfuhl an der Mathilde-Planck-Schule in Lörrach. „Die beruflichen Schulen am Hochrhein sind entscheidend, um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen“, sagte die neue Vorsitzende nach der Wahl.

Ihre Schule bilde beispielsweise Erzieher und Pflegekräfte aus, die derzeit händeringend gesucht würden. Umso wichtiger sei es daher, den beruflichen Schulen Gehör zu verschaffen. „Das gilt umso mehr, als auch wir Berufler immer größere Mühe haben, Lehrkräfte zu finden“, ergänzte Schallmayer. Der Markt sei wie leergefegt und auch die Nähe zur Schweiz sei in dieser Hinsicht ein Manko.

Zwiegespalten zeigte sich die Versammlung bei der Diskussion der 18 Maßnahmen, mit denen das Land Baden-Württemberg gegensteuern möchte. „Wir begrüßen es sehr, dass der Direkteinstieg als Lehrkraft ausgeweitet und in den Sommerferien endlich durchbezahlt wird“, sagte Pfuhl. Doch seien andere Maßnahmen eher kontraproduktiv, so etwa die Einschränkung der Teilzeit ohne Voraussetzungen oder die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für angehende Lehrkräfte. „Damit schrecken wir Interessenten eher ab als sie für uns zu gewinnen.“

Dabei stiegen die Schülerzahlen an, wie eine Umfrage des BLV an 140 beruflichen Schulen ergab – Unterrichtskürzungen inklusive. Deshalb will das neue Team zusammen mit dem Verband für weiteres Personal kämpfen. „Wenn es keine Lehrkräfte sind, dann vielleicht Sozialarbeiter und Integrationshelfer, Verwaltungsassistenten und EDV-Betreuer. Auch sie brauchen wir dringend“, so Schallmayer.