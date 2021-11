Baden-Württemberg vor 13 Minuten

Blütenschwemme in Südbaden? Zwei Städte aus der Region liegen bei Falschgelddelikten landesweit ganz weit vorne

Eine Häufung an Falschgeld-Delikten hat die SÜDKURIER-Auswertung der Kriminalitätsstatistik 2020 im Südwesten ergeben. Besonders Villingen-Schwenningen und Friedrichshafen stechen hervor. Aber steckt wirklich eine Blütenschwemme hinter diesen Zahlen? Wie kann ich mich am besten vor Falschgeld schützen und was ist zu tun, wenn ich verdächtiges Geld angenommen habe? Der SÜDKURIER gibt Antworten.