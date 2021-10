Fünf Stunden nach den Urteilen wegen der Singener Messerattacke soll ein Autokorso durch Singen und weitere Orte gefahren sein, um ein Freuden-Hupkonzert zu veranstalten und damit womöglich auch die Opferfamilie des Angriffs zu provozieren. Dem SÜDKURIER liegt dazu ein Video vor. Was die Polizei, das Hauptopfer Mizr A., die Staatsanwaltschaft und ein Anwalt der Verurteilten zu dem Vorfall sagen.

Eine Hochzeit unter der Woche? Oder legt ein Megastau die Singener Innenstadt gerade lahm? Viele Menschen in Singen fragten sich am Montagabend, was der Anlass für ein ohrenbetäubendes Hupkonzert eines Autokonvois im Stadtzentrum gewesen sein könnte