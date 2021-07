Deutlich über den Durst getrunken hat eine 28-jährige Schweizerin auf dem Flug von Stockholm nach Zürich, wobei sie den Alkohol nicht von der Crew erhielt, sondern selbst ins Flugzeug mitbrachte. Die Frau geriet schließlich hoch über den Wolken völlig außer sich, ging das Kabinenpersonal mehrfach tätlich an und widersetzte sich den Anweisungen der Crew und des Piloten, wie die Kantonpolizei Zürich mitteilte.

Als sich die Lage während dem Landeanflug zuspitzte, musste ein Züricher Kantonspolizist, der zufällig auf dem selben Flug privat reiste, die Frau vorübergehend festnehmen.

In Unterarm gebissen

Nachdem das Flugzeug am Gate angekommen war, übergab die Flugbesatzung die 28-jährige Schweizerin der Kantonspolizei Zürich. Auch nach der Ankunft in Zürich randalierte die Frau und biss eine Polizistin in den Unterarm. Die Polizistin musste die Wunde in einem Spital untersuchen lassen.

„Bissverletzungen werden immer im Spital untersucht, weil man nicht weiß, was die beißende Person in sich trägt“, sagt Florian Frei von der Kantonspolizei Zürich dem SÜDKURIER. Ernsthaft dürfte die Beamtin zum Glück nicht verletzt worden sein.

Gewalt und Drohung gegen Beamte

Die Polizei bringt die 28-Jährige wegen Verstößen gegen das Luftfahrgesetz sowie wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte bei der Staatsanwaltschaft Zürich zur Anzeige.