Konstanz vor 1 Stunde

Bekennerschreiben: Warum „Die Päpstin“ die Imperia-Statue in Konstanz mit einem Mundschutz verhüllte

Per Mail erreicht den SÜDKURIER ein Schreiben. Absender: „Die Päpstin“. Die unbekannte Person erklärt, dass sie für den Mundschutz an der Imperia verantwortlich ist – und warum die aufsehenerregende Aktion am Konstanzer Wahrzeichen nötig war