Die unrühmliche Polizeiaffäre um Andreas R., den freigestellten und vor Gericht vom Nötigungsvorwurf freigesprochenen Polizeiinspekteur des Landes, ist um einen Nebenkriegsschauplatz reicher: Das baden-württembergische Innenministerium, dessen Hausspitze um Innenminister Thomas Strobl (CDU) seit November 2021 im Zusammenhang mit der Affäre einfach nicht aus den Negativ-Schlagzeilen kommt, hat kurz zum Gegenangriff auf die Presse geblasen.

Ziel der Attacke just zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause: Franz Feyder, der in der Berichterstattung zur Affäre maßgebliche Journalist von Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung. In einer an die Medien verschickten Pressemitteilung des Innenministeriums „In eigener Sache“ hieß es da am 26. Juli: „Nach wiederholt falscher Berichterstattung von Franz Feyder in den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung sehen wir uns gezwungen, diese öffentlich richtigzustellen.“ Feyders Berichterstattung sei „an zentralen Punkten falsch“ hieß es da.

Wenige Tage später wird zurückgerudert

Dass das Innenministerium den beiden Printleitmedien der Landeshauptstadt öffentlich wiederholte Falschberichterstattung vorwirft, fügt der Polizeiaffäre eine neue Dimension hinzu. Sollte hier ein Journalist beschädigt oder gar mundtot gemacht werden? Doch wenige Tage später schon erfolgte ein Zurückrudern des Innenministeriums – mittels einer zweiten Pressemitteilung. Es sei nicht beabsichtigt gewesen, den Blättern unwahre Berichterstattung vorzuwerfen, heißt es darin, obwohl genau dies zuvor fettgedruckt erfolgt war.

Franz Feyder Feyder, Jahrgang 1963, ehemaliger Bundeswehroffizier, später Kriegsberichterstatter, trat auch schon als Terror- und Sicherheitsexperte öffentlich auf. Er recherchiert seit 2012 zu Polizei, Kriminalität, Justiz und Innerer Sicherheit, früher exklusiv für die „Stuttgarter Nachrichten“, heute für die Gemeinschaftsredaktion beider Titel. 2016 widmete ihm der „Der Spiegel“ unter dem Titel „Der Erzähler“ einen Artikel, in dem in Zusammenhang mit seiner Berichterstattung über den IS-Terror und Dschihadisten Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit gestreut wurden. In der Polizeiaffäre um Andreas R. aber erwies sich der bestens informierte Feyder von Beginn an als treibende Kraft bei der Aufdeckung. Er trug maßgeblich dazu bei, dass der Landtags-Untersuchungsausschuss zur Polizeiaffäre überhaupt erst gebildet wurde. Bei seiner – anwaltlich begleiteten – Zeugenaussage vor dem Untersuchungsausschuss machte er die Abgeordneten sprachlos, in dem er detailliert und mit Seitenzahlen aus geheimen Akten zitierte und so Dinge öffentlich machte, die sonst unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden wären. Praktisch alle seine Enthüllungen erwiesen sich im Lauf des Ausschusses und Strafprozesses als zutreffend. (bub)

„Ein grundsätzlicher Angriff auf Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung oder eine Infragestellung von Herrn Feyders journalistischer Arbeit war mit der Pressemitteilung nicht bezweckt. Soweit ein abweichender Eindruck entstanden sein sollte, bedauern wir dies“, heißt es kleinlaut. Ein Missverständnis, ergibt die erneute Nachfrage bei Strobls Ministerium. „Die die Pressemitteilung sei „verschiedentlich nicht so verstanden worden, wie dies von uns beabsichtigt war“, teilt der Sprecher dazu mit.

Feyder deckte die Verfehlungen auf

Pikant dabei: Bei Feyder handelt es sich ausgerechnet um den Journalisten, dem Strobl im Dezember 2021 illegaler Weise das Anwaltsschreiben von Andreas R. zukommen ließ, worüber der Innenminister später monatelang die Öffentlichkeit im Unklaren ließ. Die Weitergabe brachte Strobl – und auch Feyder als Empfänger – später jeweils ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft ein.

Konkret ging es nun um Feyders Enthüllung, dass ausgerechnet der Spitzenbeamte Jörg Krauss, gerade erst von Strobl (CDU) im Rahmen von dessen Fünf-Punkte-Maßnahmenpakets zur Aufarbeitung der Polizeiaffäre als Chef einer neuen Stabsstelle für Führungs- und Wertekultur im Innenministerium vorgestellt, schon im Dezember 2021 versucht haben soll, zugunsten von Andreas R. nach Bekanntwerden der sexuellen Nötigungsvorwürfe zu intervenieren.

Das wäre nach außen hin zumindest ungewöhnlich gewesen: Krauss, zwar gelernter Polizist und der Organisation nach eigener Aussage im Herzen noch immer eng verbunden, war damals Amtschef im Finanzministerium und hatte nichts mit dem Innenministerium zu tun.

Warum reagierten die Zeitungen nicht?

Ebenso überraschend: Eine öffentliche Reaktion der Zeitungen zum massiven Vorwurf der Falschberichterstattung war ausgeblieben, obwohl andere Medien berichteten. Stattdessen gab es ein Treffen beider Seiten, bei dem auch Krauss anwesend war.

Dort konnte Feyder seinen Vorwurf offenbar nicht nur belegen, sondern auch Krauss räumte selbst ein, dass er Hinz damals zwar tatsächlich in Sachen Andreas R. angerufen habe. Dies sei allerdings nicht passiert, um Einfluss auf das Disziplinar- und Ermittlungsverfahren zu nehmen, sondern um Hilfe anzubieten aus Sorge darüber, dass sich Andreas R. im Zuge der Vorwürfe und seiner folgenreichen Freistellung vom Dienst etwas antun könnte.

Auch von einer möglichen späteren Verwendung von Andreas R. in der Finanzverwaltung – der Jörg Krauss damals als Amtschef vorstand, soll dabei die Rede gewesen sein. Feyders Berichterstattung erwies sich als korrekt. Das Innenministerium hatte sich indes daran gestört, dass Feyder in einer Formulierung den Eindruck nahegelegt hatte, Krauss habe sich in das Ermittlungs- und Disziplinarverfahren einmischen wollen – und deshalb zunächst so massiv reagiert, wie der Sprecher mitteilte.

„Hatten wir zuvor noch nie erlebt“

Für Christoph Reisinger, Chefredakteur der „Stuttgarter Nachrichten“, ist der Fall damit erledigt – auch ohne, dass es groß im Blatt thematisiert wurde. Man habe den persönlichen Angriff auf Franz Feyder sowie auf die beiden Zeitungen zwar als massiven Einschüchterungsversuch und erhebliche Missachtung von Pressefreiheit empfunden und entsprechend dagegengehalten. „Einen dermaßen personalisierten Angriff von Regierungsseite auf ein Mitglied unserer Redaktion hatten wir zuvor noch nicht erlebt“, so Reisinger.

Meinung Ende gut, alles gut? Von wegen! In der Landespolizei brodelt es weiter von Ulrike Bäuerlein Das könnte Sie auch interessieren

Aber das Innenministerium habe sich in seiner zweiten Pressemitteilung klar dafür entschuldigt, dass es den Eindruck erweckt habe, der Kollege und unsere Titel hätten ‚wiederholt falsch berichtet‘“.

Man sei von Anfang an bemüht gewesen, mit dem Innenministerium zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen und zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückzukehren. Am Ende sei diese Entkräftung durch das Innenministerium ein akzeptabler Weg gewesen.

Dass Feyders Recherchen rund um die Polizeiaffäre, den Fall Andreas R. und die Aufarbeitung durch Jörg Krauss jetzt ein Ende finden, ist allerdings nicht zu erwarten. Krauss soll sein neues Amt möglichst schon im September antreten. Man kann davon ausgehen, dass Feyder bereits jetzt akribisch den Werdegang des Mannes unter die Lupe nimmt, der für Innenminister Strobl bei der Polizei aufräumen soll.