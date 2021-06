Lindau Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Bei mir gibt es keine Barbiepuppen-Nase“: Schönheitschirurg Werner Mang über die Abgründe seiner Branche, verunglückte Operationen und Heidi Klum

Werner Mang wurde schon Vieles genannt: Der Michelangelo vom Bodensee. Falten-Terminator. Lagerfeld der Schönheitschirurgie. Schönheitspapst. In seiner Branche gibt es viel Neid und Scharlatane. Darüber schreibt er in seinem neuen Buch. Mit uns hat er über die schwarzen Schafe gesprochen, Krakenlippen, was bei Operationen schief gehen kann und warum er Heidi Klum als schlechtes Vorbild und die sozialen Medien als Gefahr für junge Leute sieht, wenn es um Schönheit geht.