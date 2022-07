Es ist nach wie vor der Wunsch vieler, wenn es um das Wohnen in den eigenen vier Wänden geht: ein Einfamilienhaus. Doch wie viele Möglichkeiten gibt es in der Region überhaupt noch, sich diesen Traum zu erfüllen? Und was kosten die Bauplätze dann?

Anfang des Jahres 2022 haben wir erstmals bei den Gemeinden und Städten nachgefragt, welche Flächen direkt von ihnen vergeben werden.

Bauplätze im Schwarzwald

Wo aktuell im Schwarzwald-Baar-Kreis gebaut werden kann, haben wir hier gesammelt und aktualisieren die Liste in regelmäßigen Abständen:

Bauland am Hochrhein und im Südschwarzwald

Neuer Wohnraum ist auch am Hochrhein und im Südschwarzwald gefragt. Hier wächst zum Beispiel das Baugebiet „Leimet III“ in Bad Säckingen in bester Lage an dem Südhang Nahe des Waldbades mit schönem Blick über die Stadt. Alle anderen Bauplätze und Vergaberegeln finden Sie hier:

Bauplätze im Bodenseekreis

Gibt es im Bodenseekreis derzeit noch Bauplätze? Wo Kommunen noch Bauland anbieten und wie man sich dafür bewerben kann – eine Übersicht aller 23 Städte und Gemeinden:

Bauland im Kreis Konstanz

Bauplätze im Landkreis Konstanz sind heiß begehrt, aber selten. Wo gebaut werden kann und was es kostet, zeigt diese Liste: