von der SÜDKURIER-Redaktion

Am Sonntag, 14. März 2021, wählen die Bürger in Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Die Wahl im Südwesten ist in diesem Jahr ein besonders spannendes Ereignis und gilt auch als Gradmesser für die Bundestagswahl im September.

Gerade ist die Politik geprägt von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen. Wir wollen wissen: Was beschäftigt Sie? Was sind für Sie die entscheidenden Themen rund um die Wahl? Schicken Sie uns eine E-Mail. Ihr Feedback möchten wir in den kommenden Wochen in unserer Berichterstattung berücksichtigen.

Senden Sie uns eine E-Mail an konstanz.online@suedkurier.de .