Bahn vor 16 Minuten Bahnstreik heute: So sind Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein betroffen Warnstreiks erschweren den Menschen an diesem Freitag das Reisen im Südwesten. Bis Mittag steht der Bahnverkehr weitgehend still. So ist die Region betroffen.

Bereits Ende März hatte die EVG gestreikt, hier eine Kundgebung in Stuttgart. Am Freitag steht der Bahnverkehr im Südwesten erneut still. | Bild: Julian Rettig, dpa