Bahn vor 15 Minuten Bahnstreik am Freitag: So sind Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein betroffen Die Gewerkschaft EVG ruft ihre Mitglieder am 21. April erneut zum Streik auf. Im Fernverkehr soll dann fast gar nichts mehr gehen, in der Region sieht es nicht besser aus.

So wie hier Ende März in Radolfzell wird es auch am Freitag wieder aussehen, wenn die EVG erneut streikt. | Bild: Jarausch, Gerald