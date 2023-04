Geschichte vor 1 Stunde

Vor 175 Jahren begann in Konstanz die Revolution: Wie der badische Che Guevara den Aufstand verlor

„Es gilt, in Baden loszuschlagen“, war Friedrich Hecker überzeugt. Am 13. April 1848 zogen er und seine Freischar los gen Karlsruhe. So weit kamen sie allerdings nicht. Die Badener waren nicht revolutionär genug.