Baden-Württemberg war im Winter sonnigstes und trockenstes Bundesland Wenig Schnee und Frost und fast 195 Sonnenstunden: Im Südwesten gab es in diesem Winter mehr Sonnenschein als in jedem anderen Bundesland.

Nebel am Morgen kurz vor Sonnenaufgang in Uttenweiler in Oberschwaben, im Hintergrund zeigen sich die Alpen. Baden-Württemberg war das sonnigste und trockenste Bundesland in diesem Winter. | Bild: Thomas Warnack, dpa