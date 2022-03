Wie geht man auf sportlicher und kultureller Ebene mit dem Ukraine-Konflikt um? Deutschland kappt auf immer mehr Ebenen die Verbindungen zu Russland nach dem Angriff auf die Ukraine.

Der Sport wendet sich ab, die Kultur zieht Konsequenzen, und auch die Wissenschaft will mit Russland und Belarus nichts mehr zu tun haben – auch in Baden-Württemberg: Nachdem Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) die Hochschulen dazu aufgerufen hatte, bestehende Beziehungen zum Staat und zu russischen Einrichtungen kritisch zu prüfen und auszusetzen, brechen die Hochschulen im Land ihre Verbindungen zu Russland und Belarus weitgehend ab.

Eine der größten Stiftungen Deutschlands

Die Baden-Württemberg-Stiftung fährt da eine andere Linie, wenn auch auf deutlich niedrigerem Level. „Uns ist wichtig, dass man kein Porzellan zerschlägt. Wir müssen auch auf die Zeit nach Putin hinarbeiten“, sagt deren Geschäftsführer Christoph Dahl im SÜDKURIER-Redaktionsgespräch.

Die Stiftung, die im Jahr 2000 mit den Erlösen aus dem Verkauf der Landesanteile am Energiekonzern EnBW gegründet wurde, zählt mit ihren 2,3 Milliarden Euro Vermögen zu den größten Stiftungen Deutschlands und schüttet jährlich 40 Millionen Euro an Fördergeldern in den Bereichen Forschung, Bildung, Gesellschaft und Kultur aus. Ein Teil davon fließt in 1000 Baden-Württemberg-Stipendien an ausländische Studenten, darunter in diesem Semester an elf Ukrainer und sechs Russen.

„Wir dürfen die kritischen Stimmen nicht abwürgen“

Die Russland-Stipendien der Stiftung werden nicht gestoppt. „Wir wollen keine Unschuldigen treffen“, so Dahl. „Wir brauchen auch Menschen, die mit Putin kritisch umgehen – und das sind die jungen Leute, die hier Demokratie erleben. Wir dürfen die kritischen Stimmen nicht abwürgen.“

Von den Stipendien abgesehen will sich die Stiftung in der Ukrainekrise engagieren. Wie genau steht aktuell noch nicht fest. „Wir schauen, wo es Bedarf gibt“, so Dahl. Vorstellen kann er sich, dass die Stiftung bei Integrationsprogrammen für geflüchtete Ukrainer aktiv wird, zum Beispiel beim Spracherwerb, wie man das schon seit Jahren bei anderen Flüchtlingsgruppen tut.

Am Donnerstag wurde gerade mal die Marke von 300 Ukraine-Geflüchteten im Land überschritten. Dahl rechnet aber mit „vielen tausend“ Flüchtlingen, die von dort im Südwesten ankommen werden. Wie in der Corona-Pandemie werde man Mittel umsteuern, wo man beispielsweise ein Resilienzprogramm für Kinder auflegte, Komponisten förderte und ein mobiles PCR-Testlabor auf die Beine stellte.

Oettinger hat mit Krieg gerechnet

Dass es Krieg in der Ukraine geben würde, hätte Dahl nicht für möglich gehalten. Der Ehemann von Susanne Eisenmann (CDU) und frühere Regierungssprecher in der Villa Reitzenstein hat noch immer engen Kontakt mit seinem ehemaligen Chef, dem früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU). „Der sagte schon vor drei, vier Wochen, dass man damit rechnen muss, dass Putin dort einmarschiert“, erzählt Dahl im SÜDKURIER-Gespräch.