„Wir brauchen einen größeren Instrumentenkasten.“ Es ist die Forderung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ob der steigenden Infektionszahlen und der drohenden Überlastung der Krankenhäuser. Doch mit dem entschlackten Infektionsschutzgesetz und dem Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sind weitreichende Einschränkungen nicht mehr möglich.

Die eilig anberaumte Konferenz von Bund und Ländern verlief ergebnislos, am Donnerstag soll erneut beraten werden, hieß es. Baden-Württemberg will härtere Maßnahmen beschließen, die nach aktuellem Stand ab Freitag gelten sollen: Sie betreffen auch Geimpfte und Genesene.

Warum sollen die Regeln verschärft werden?

Die Infektionszahlen im Land erreichen immer neue Rekordwerte. Derzeit beläuft sich die landesweite Inzidenz auf 508,8, 622 Patienten mit Covid liegen auf den Intensivstationen. Landesweit sind nur noch etwas mehr als 200 Intensivbetten frei, bevor die Notreserve aktiviert werden muss. Hinzu kommt, dass die neue Virusvariante Omikron Baden-Württemberg erreicht hat. Wie ansteckend und gefährlich sie ist, ist noch unklar.

Gibt es Verschärfungen für Ungeimpfte?

Das ist nicht auszuschließen. Abgesehen vom Supermarkt und dem Frisör bleiben sie vom öffentlichen Leben weitestgehend ausgeschlossen. In sogenannten Hotspots mit Inzidenzen über 500 gilt zudem eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte und auch der Einzelhandel ist dann tabu. Die 2G-Regel im Handel könnte nach Bundesplänen künftig aber ausgeweitet werden, unabhängig von der Inzidenz.

Gelten künftig schärfere Kontaktbeschränkungen?

Wahrscheinlich nicht, denn Kontaktbeschränkungen gelten in Baden-Württemberg bereits. Kretschmann appellierte aber, seine Kontakte möglichst gering zu halten, sie sollten um 50 bis 70 Prozent reduziert werden. Bislang gilt nur für Ungeimpfte, dass maximal eine haushaltsfremde Person zu Besuch kommen darf. Geimpfte und Genesene sowie Kinder zählen dabei nicht mit.

Kommt nun doch ein neuer Lockdown?

Das ist unter dem neuen Infektionsschutzgesetz so einfach nicht mehr möglich. Harte Maßnahmen wie das Schließen von Schulen und Betrieben oder Ausgangsbeschränkungen sind gestrichen. Sie sind nur noch in Sonderfällen möglich, wie bei Hotspots. Der Bundestag müsste eine erneute Notlage aussprechen, um diese Maßnahmen wieder zu ermöglichen. Das liegt also nicht in der Hand der Landesregierung.

Weihnachtsmärkte wie hier in Stuttgart werden bereits abgebaut: Vielerorts haben Veranstalter schon ob der Kapazitätseinschränkungen und der 2G-Plus-Regel das Handtuch geworfen. Die wenigen noch offenen Märkte sollen nun auch verboten werden. | Bild: Marijan Murat/dpa

Was ist nun mit Weihnachtsmärkten?

Die wenigen Weihnachtsmärkte, die unter den neuen 2G-Plus-Regeln – also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit negativem Testergebnis – und Besucherzahlbeschränkungen noch geöffnet blieben, müssen schließen. Das hat Kretschmann unmissverständlich angekündigt.

Was gilt für Großveranstaltungen?

Schon bislang gelten Obergrenzen für Besucher, in der Alarmstufe dürfen nur 50 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. Maximal dürfen 25.000 Zuschauer kommen. Große Sportveranstaltungen mit Publikum will Kretschmann nun aber ganz unterbinden – Geisterspiele statt volle Stadien also. Er will bei Bund und Ländern aber ein gemeinsames Verbot erwirken, um einen Flickenteppich zu vermeiden.

Gilt das auch für Kulturveranstaltungen wie Theater oder Oper?

Das ist noch offen. In diesem Punkt wollte sich die Landesregierung noch beraten. Derzeit gilt hier Zutritt für Genesene und Geimpfte, zusätzlich müssen sie einen negativen tagesaktuellen Schnelltest bei sich haben. Die Theater und Opernsäle dürfen außerdem nur zur Hälfte ausgelastet sein.

Kann man noch in Clubs und Diskotheken feiern gehen?

Da sieht es schlecht aus. Die Landesregierung will Clubs und Diskotheken erneut schließen. Eine Auswertung der Luca-App hat ergeben, dass hier besonders viele Ansteckungen stattfinden. Tanzen gehen durfte bislang ohnehin nur, wer geimpft und genesen ist. In der derzeit geltenden Alarmstufe II müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen, um Impfdurchbrüche und -ansteckungen zu vermeiden. Weshalb die Testpflicht nicht mehr als ausreichend betrachtet wird, ist unklar. Wie es mit Bars weitergeht, deren Schließung teilweise auch zur Diskussion stand, erwähnte Kretschmann nicht konkret.

Glühweinstand zum Aufwärmen? Nicht in diesem Winter. Ein Verbot, Alkohol im öffentlichen Raum auszuschenken, soll kommen. (Archivbild) | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Darf ich wenigstens noch zum Glühweinstand?

Der Ausschank von Alkohol im öffentlichen Raum soll verboten werden – wie schon im vergangenen Corona-Winter. Dahinter steckt wohl die Befürchtung, dass bei steigendem Pegel die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden, Masken werden beim Trinken auch nicht getragen.

Bleiben die Restaurants immerhin offen?

Davon ist auszugehen. Eine Einschränkung hatte Kretschmann zumindest nicht ins Spiel gebracht. Auch Verschärfungen der Zugangsregeln für Geimpfte und Genesene, etwa mit zusätzlichem Test, stehen bislang zumindest öffentlich nicht zur Diskussion. Dass die Restaurants ganz schließen müssen, ebenso wenig.

Was ist mit den Schulferien?

Auch hier ist sich die Landesregierung noch nicht schlüssig: Ob die Schulen wie auch im vergangenen Jahr früher in die Weihnachtsferien gehen sollen, wird derzeit noch beraten. Die damalige Begründung: Kinder sollten bereits vor den Familientreffen zu Weihnachten zu Hause sein, um mögliche Ansteckungen zu verhindern. Mit den zunehmenden Impfdurchbrüchen gerade bei älteren Menschen wäre die Maßnahme also durchaus denkbar.

Kommt nun die Impfpflicht für alle?

Kretschmann hat sich dafür ausgesprochen, inzwischen sickert aus der Bund-Länder-Runde durch, dass auch der designierte Kanzler Olaf Scholz dem nicht abgeneigt ist. Demnach könnte die Impfpflicht ab Februar kommen. Bis dahin hätten alle Bürger die Möglichkeit für eine zweifache Impfung gehabt, hieß es. Die bereits angekündigte Impfpflicht für Pflegekräfte und Ärzte soll noch vor Jahresende umgesetzt werden.