Die jüngste Corona-Verordnung ist noch nicht alt – schon kommt eine neue Änderung: Mit Blick auf die Feiertage und den Jahreswechsel hat die Landesregierung die Corona-Verordnung nachgeschärft. Was nach Angaben des Landes ab 20. Dezember gilt:

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) debattiert im Landtag. Für das Regelwirrwarr der vergangenen Wochen stand er massiv in der Kritik. | Bild: Bernd Weißbrod

Bleibt es bei der 2G-Plus-Regelung?

Ja. Für Sport- und Freizeiteinrichtungen, sowie Schwimmbäder, Saunen, Restaurants und Theater brauchen Besucher neben einem Covid-Zertifikat auch einen negativen Test.

Welche Ausnahmen gelten denn nun?

Ausnahmen gelten für Menschen, deren Impfung noch nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Ebenso ausgenommen sind Menschen mit Auffrischungsimpfung: Das gilt auch für Johnson&Johnson, die mit der zweiten Impfung als geboostert zählen. Auch Genesene, deren Infektion noch nicht länger als sechs Monate zurückliegt, zählen dazu. Auch Schwangere im ersten Trimester sowie Jugendliche, für die es noch keine Empfehlung zur Auffrischungsimpfung gibt, sind ausgenommen. Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind natürlich ebenfalls nicht betroffen.

Wie viele Menschen dürfen sich zum Feiern treffen?

Das kommt darauf an, ob nur Geimpfte und Genesene zusammenkommen. In diesem Fall dürfen bis zu 50 Menschen in Innenräumen, maximal 200 Menschen draußen zusammenkommen.

Was ist, wenn Ungeimpfte dabei sind?

Sobald auch nur ein Gast oder ein Haushaltsmitglied über 18 Jahren ungeimpft ist, gilt die Regel, dass ein Haushalt maximal eine weitere Person einladen darf. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zählen dabei aber nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, zählen dabei trotzdem als ein Haushalt.

Heißt das, es gilt kein Versammlungsverbot mehr an Silvester?

Doch. Das Ansammlungsverbot im öffentlichen Raum bleibt. Maximal zehn Menschen dürfen zum Jahreswechsel zusammenkommen. Das Verbot gilt ab 31. Dezember, 15 Uhr und bis 1. Januar, 9 Uhr. Städte und Gemeinden legen selbst fest, an welchen Plätzen die Zusammenkünfte nicht erlaubt sind.

Bleibt es bei der 2G-Regel im Einzelhandel nach dem Urteil in Niedersachsen?

Ja. Das Land hat hier keine Änderungen vorgenommen. Wer nicht geimpft ist, darf in normalen Läden nicht mehr einkaufen. Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben weiter zugänglich.

Was ändert sich sonst noch?

Bislang waren Messen und Ausstellungen in der Alarmstufe II noch möglich, wenn auch nur mit 50-prozentiger Auslastung und der 2G-Plus-Regel. Vorerst sind sie nun ganz verboten. Neu ist auch, dass Landesbibliotheken für Ungeimpfte nun nur noch mit einem PCR-Test betretbar sind.

Was ist mit körpernahen Dienstleistungen?

Die 3G-Regel greift in allen Stufen der Coronaampel. Das heißt, ein negativer Schnelltest reicht aus, um zur Physiotherapie, der medizinischen Fußpflege zu gehen.

Ich hab gehört, dass ich als Ungeimpfter nicht mehr ins Rathaus darf, stimmt das?

Nein. Kommunale Verwaltungen müssen für alle Bürger erreichbar bleiben. Richtig ist, dass Ungeimpfte künftig einen negativen Schnelltest brauchen, wenn sie Zutritt zu Behörden bekommen wollen. Die Regelung gilt für alle Behörden, von der Zulassungsstelle bis zum Einwohnermeldeamt.

Wann tritt die Regelung in Kraft?

Sie tritt am Montag, 20. Dezember in Kraft.

Wie lange gilt die neue Verordnung?

Vorerst nur bis zum 17. Januar. Die alte Verordnung galt nur bis zum 31. Dezember, daher hat die Landesregierung sie nun verlängert.