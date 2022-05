Energie vor 54 Minuten

Baden-Württemberg hinkt bei Windkraftausbau hinterher

Robert Habeck will, dass mindestens zwei Prozent der Landesfläche für den Bau von Windrädern ausgewiesen werden. Doch so sehr die Länder Ökostrom wollen, fällt ihnen der Weg dahin oft schwer. So ist es auch im Südwesten.