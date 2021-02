Corona Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Baden-Württemberg hat bisher 100.000 Astrazeneca-Impfdosen erhalten – aber nur 309 davon verimpft. Wie kann das sein?

Eigentlich sollte der Astrazeneca-Impfstoff in Baden-Württemberg zunächst nur an Krankenhauspersonal unter 65 Jahren verimpft werden. Zehntausende Dosen sind bereits im Land – doch bislang sind nur wenige Impfungen erfasst. Woran liegt das? Und wie planen regionale Kliniken, auch in Hinblick auf mögliche Nebenwirkungen?