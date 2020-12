Was genau plant die Landesregierung?

Von Mittwoch, 23. Dezember, an gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung zur Einreise-Quarantäne. Während bislang ein bis zu 24-stündiger Aufenthalt jenseits der Grenze nicht weiter reglementiert wurde, ist dieser jetzt nur noch erlaubt, wenn er nicht aus touristischen Gründen oder zum Zweck des Einkaufs erfolgt.

Sind Shoppingtouren und Skiausflüge in Nachbarland damit verboten?

Nein, das nicht. Beides wird nur so sehr erschwert, dass keiner mehr davon Gebrauch machen dürfte. Wer beispielsweise aus Baden-Württemberg einen Ski-Ausflug in die Schweiz unternimmt oder zum Einkaufen nach Frankreich fährt, muss sich künftig nach seiner Rückkehr in grundsätzlich zehn Tage in Quarantäne begeben.

Was gilt für die Schweizer Einkaufstouristen?

Wie der SÜDKURIER vom Sozialministerium Baden-Württemberg erfuhr, werden auch sie mit einer Quarantäne belegt, wenn sie lediglich zum Einkaufen nach Baden-Württemberg kommen. Theoretisch müssten sie also vor dem Einkauf eine 10-tägige Quarantäne einlegen, was praktisch kaum machbar ist.

Wie werden die Maßnahmen durchgesetzt?

Es sind laut Sozialministerium keine verschärften Grenzkontrollen geplant, sprich: Es wird nicht jedes Fahrzeug an der Grenze angehalten. Aber wer beispielsweise beim Einkauf erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Warum plant das Land dieser Verschärfung?

Alles, was nicht sein muss, soll jetzt unterlassen werden. Wegen des exponentiellen Wachstums der Infektionszahlen, hat Baden-Württemberg zuletzt unter anderem nächtliche Ausgangssperren verhängt. Mit Blick auf die Infektionen im Land, aber auch jenseits der Grenzen in der Schweiz und in Frankreich will man nun auch an den Grenzverkehr ran. Laut Felix Schreiner, CDU-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Waldshut-Hochschwarzwald, kam es zuletzt im Lebensmittelhandel zu Situationen, die nur schwer mit dem Gesundheitsschutz vereinbar seien. Und: „Wenn die Tagesskiausfahrt in die Schweiz dazu genutzt wird, um den Lockdown in Deutschland zu umgehen, läuft etwas schief und es muss reagiert werden“, so Schreiner. Sein Konstanzer Bundestagskollege Andreas Jung (CDU), der sich im Frühjahr ebenfalls gegen die Grenzschließungen gestemmt hatte, begrüßt, dass die 24-Stunden-Regel nun nicht mehr fürs Skifahren gilt. „Dafür war sie auch nicht gedacht“, so Jung, der gleichzeitig bedauert, dass es in den vergangenen Monaten nicht gelang, die Corona-Regeln auf beiden Seiten der Grenze besser abzustimmen.

Was bedeutet die Neuerung für Berufspendler?

Grenzgänger sind von der neuen Quarantäneverordnung ausgenommen. Für sie gilt weiterhin die 24-Stunden-Regel uneingeschränkt. Die Frage, ob Grenzgänger nach der Arbeit gleich auch noch im Ausland einkaufen dürfen, ist laut Sozialministerium nicht geregelt. Die Landesregierung fordert aber dazu auf, sich direkt nach der Arbeit nach Hause zu begeben.

Welche Ausnahmen gibt es noch?

Keine Quarantänepflicht besteht außerdem, wenn die Grenze aus schulischen, medizinischen, pflegerischen oder familiären Gründen überquert wird.

Was gilt für Familien?

Wer Kind, Eltern Ehepartner oder Lebensgefährte besuchen will, darf das weiterhin, ohne danach in Quarantäne zu müssen. Die erlaubte Zeitspanne bei Verwandten ersten Grades beträgt 72 Stunden, also drei Tage. Solange darf quarantänefrei besucht werden. Die Regelung gilt in beide Richtungen – bei Familienbesuchen in der Schweiz sowie in Baden-Württemberg.

Was ist mit Partnern ohne Trauschein?

Anders als im Frühjahr, als zahlreiche Paare durch die Grenze getrennt wurden, sollen transnationale Partnerschaften ohne Trauschein von den neuen Regelungen nicht betroffen sein.

Was ist mit dem Besuch von Freunden?

Explizit verboten ist der Besuch laut Sozialministerium nicht. Freundschaftsbesuche werden zwar in der Verordnung nicht ausdrücklich erwähnt – sie fallen aber eindeutig nicht unter die Kategorien Tourismus oder Shopping, die beiden Aktivitäten, die nun unterbunden werden sollen.

Darf ich noch zum Zahnarzt über die Grenze?

Ja, wer zu medizinischen Zwecken über die Grenze kommt, für den gilt die Quarantäneregel nicht.

Gibt es Vorbilder für diese Verschärfung?

Ja. Bayern hat in dieser Hinsicht bereits vorgelegt. Wintersportler und andere Tagestouristen, die kurz in ein Corona-Risikogebiet im Ausland reisen, müssen dort nach ihrer Rückkehr bereits seit Ende November in Quarantäne.

Was ist mit Menschen, die jenseits der Grenze ihren Schrebergarten besuchen wollen?

Besuche im Schrebergarten sind laut Sozialministerium rechtlich nicht explizit geregelt, aber es kommt auf den Anlass an. Sei ein einstürzendes Dach zu reparieren, sei das ein dringender Grund, zum Grillen dürfe man dagegen nicht (ohne Quarantäne) rüberfahren.

Darf ich noch über die Grenze joggen?

Auch das Joggen über die Grenze hinweg, ist laut Sozialministerium rechtlich nicht geregelt. Es handele sich um einen Graubereich, so die Auskunft. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Joggingstrecke nach Deutschland verlegen.

Wird der Bahnverkehr eingeschränkt?

Nein. Sowohl die Schweizer Bundesbahn, als auch die Deutsche Bahn geben an, an den bestehenden Verbindungen zum aktuellen Stand nichts ändern zu wollen. Die SBB rät Kunden aber, vor Reiseantritt ihre Verbindung im Online-Fahrplan zu überprüfen.

Wie lange gilt die Verordnung?

Unbefristet. Die Formulierung lautet hier: „Solange es die pandemische Lage erfordert.“